Патріарха Кирила у Києві захищав живий щит з жінок і дітей

Глава РПЦ Кирил вперше відвідує Україну як предстоятель церкви.

«Коли я за традицією отримував при інтронізації жезл святого митрополита Петра як символ духовної влади з рук Блаженійшого Митрополита Володимира, я відчув внутрішню потребу якнайскоріше відвідати Київ, «святу землю» нашої Церкви, вклонитися мощам Печерських преподобних…» - зазначав Патріарх Кирило.

Внутрішня потреба реалізувалася...

Один з пікетувальників, що представляв організацію УНА-УНСО, почав обливати учасників хресної ходи водою із пляшки.

У відповідь хтось із прибічників Патріарха Кирила кинув у бік пікетувальників камінь. Активісти УНА-УНСО вигукували: «Валіза – вокзал – Москва», а учасники хресної ходи у свою чергу вигукували, що «Кирил є їхнім Патріархом, і що поряд із ними Бог».

Сайт NEWSru написав про "диво" - масову мігацію голубів до святих місць. Нібито голуби зі всього Києва зліталися і розсідалися на карнизах приміщень Лаври, "спеціально відреставрованих до візиту почесного гостя". Дощ, який падав зранку, теж віднесли до Божої благодаті: "Перед приездом Кирилла Бог очистил киевскую землю дождем ..."

Відповідаючи на запитання, чи має намір він зустрітися з представниками Української православної церкви Київського патріархату, Кирило відповів, що "не має наміру зустрічатися ні з ким, окрім тих людей, які визначені за програмою візиту". Хоча й додав, що "отримав відповідні запити, і ми думатимемо, як відповісти на ці запити".

Зустріч з Президентом планувалася орієнтовно на 14.40, але, напевно, це був той рідкісний випадок, коли Ющенко чекав когось, а не навпаки. Зустріч розпочалася пізніше, ніж планували...

Відповідаючи на запитання, про що він має намір говорити з Президентом, Кирило сказав, що "ми говоритимемо про релігійний чинник в житті народу, про православ`я, про наші християнські зобов`язання". Ще до візиту, з Москви Патріарх висловлював намір поставити Президенту і кілька запитань, не уточнивши яких саме...

Візит глави РПЦ в Україну триватиме до 5 серпня.

Фото УНІАН

Підготувала Дарина Терещенко