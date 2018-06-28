Патріарха Кирила у Києві захищав живий щит з жінок і дітей
"Перед приездом Кирилла Бог очистил киевскую землю дождем ..." Ще російські ЗМІ написали про масову міграцію голубів до Лаври... На Володимирську гірку пускали найбільш набожних? Фоторепортаж
Глава РПЦ Кирил вперше відвідує Україну як предстоятель церкви.
«Коли я за традицією отримував при інтронізації жезл святого митрополита Петра як символ духовної влади з рук Блаженійшого Митрополита Володимира, я відчув внутрішню потребу якнайскоріше відвідати Київ, «святу землю» нашої Церкви, вклонитися мощам Печерських преподобних…» - зазначав Патріарх Кирило.
Внутрішня потреба реалізувалася...
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У відповідь хтось із прибічників Патріарха Кирила кинув у бік пікетувальників камінь. Активісти УНА-УНСО вигукували: «Валіза – вокзал – Москва», а учасники хресної ходи у свою чергу вигукували, що «Кирил є їхнім Патріархом, і що поряд із ними Бог».
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Сайт NEWSru написав про "диво" - масову мігацію голубів до святих місць. Нібито голуби зі всього Києва зліталися і розсідалися на карнизах приміщень Лаври, "спеціально відреставрованих до візиту почесного гостя". Дощ, який падав зранку, теж віднесли до Божої благодаті: "Перед приездом Кирилла Бог очистил киевскую землю дождем ..."
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Відповідаючи на запитання, чи має намір він зустрітися з представниками Української православної церкви Київського патріархату, Кирило відповів, що "не має наміру зустрічатися ні з ким, окрім тих людей, які визначені за програмою візиту". Хоча й додав, що "отримав відповідні запити, і ми думатимемо, як відповісти на ці запити".
Зустріч з Президентом планувалася орієнтовно на 14.40, але, напевно, це був той рідкісний випадок, коли Ющенко чекав когось, а не навпаки. Зустріч розпочалася пізніше, ніж планували...
Відповідаючи на запитання, про що він має намір говорити з Президентом, Кирило сказав, що "ми говоритимемо про релігійний чинник в житті народу, про православ`я, про наші християнські зобов`язання". Ще до візиту, з Москви Патріарх висловлював намір поставити Президенту і кілька запитань, не уточнивши яких саме...
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Візит глави РПЦ в Україну триватиме до 5 серпня.
Фото УНІАН
Підготувала Дарина Терещенко