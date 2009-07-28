Українці у Польщі закликають не закривати українські теленовини

Об’єднання українців у Польщі (ОУП) закликає керівництво Польського публічного телебачення TVP відмінити рішення про закриття з серпня програми теленовин українською мовою.

У зверненні надісланому голові TVP Пьотру ФАРФАЛУ, текст якого має УНІАН, ОУП зазначає, що закриття українських новин є порушенням польського та міжнародного законодавства в сфері забезпечення прав національних меншин.

«Це рішення викликає сумнів стосовно правильного розуміння керівництвом TVP ролі публічної місії, яку зобов’язав виконувати публічне телебачення парламент Польщі та європейське законодавство», - наголошується у зверненні.

ОУП відзначило, що TVP вирішило закрити теленовини без узгодження з українською діаспорою, що також є порушенням польського законодавства.

У звернені також вказується, що це єдина програма, котра транслюється українською мовою на території всієї Польщі.

«Через розкидану в результаті акції «Вісла» української громади загальнопольська трансляція є оптимальним варіантом – усі інші обмежують можливості доступу до передачі українською мовою більшою частиною глядачів», - йдеться у зверненні.

ОУП наголошує на «величезній ролі» цієї програми для інтеграції української нацменшини в польське суспільство, збереження національної мови та розвитку міжкультурного діалогу між поляками та українцями.

«Ми переконані, що спроби ліквідації етнічних передач, співавторами яких є представники національних меншин в публічних медіа приведуть до втрати доробку та зусиль багатьох середовищ, завдяки яким права нацменшин у Польщі відповідають європейським стандартам», - підкреслено у зверненні.

ОУП висловило надію, що керівництво, яке пояснило закриття програми фінансовими труднощами, перегляне своє рішення.

За даними української діаспори, TVP вже намагалось закрити теленовини, і цього вдалося уникнути лише завдяки акції, котру провела ОУП.

Українці в Польщі збиратимуть підписи під закликом не закривати теленовини, котрі, крім керівництву TVP, планують надіслати депутатам Сейму та засобам масової інформації.