Кокойти звинуватив США, Україну та Ізраїль у геноциді осетин

Президент самопроголошеної республіки Південна Осетія Едуард КОКОЙТИ назвав США, Україну та Ізраїль відповідальними за геноцид осетинського народу, оскільки ці країни продовжують продавати зброю Грузії.

Про це Е.КОКОЙТИ заявив в інтерв`ю телеканалу Russia Today, повідомляє NEWS.ru.

Він також заявив, що проти республіки велася цілеспрямована інформаційна війна - за прямим завданням ряду західних редакцій.

Сьогодні військовий потенціал Грузії сильніший і вищий, ніж до серпня 2008 року. Грузію озброюють дуже сильно, постійно проводять навчання. Вона перетворилася на одну з самих мілітаризованих держав світу, заявив Е.КОКОЙТИ.

"США, Україна, Ізраїль несуть величезну відповідальність за геноцид осетинського народу, - також заявив він. - І надалі нестимуть відповідальність, якщо надалі озброюватимуть Грузію, якщо не відмовляться від стратегії, яку вони хочуть провести".

"Вони припускаються дуже серйозної помилки, озброюючи Грузію. Повірте, ті природні ресурси і нафта не коштують того, щоб знищувати цілі народи, - сказав Е.КОКОЙТИ.

Говорячи про висвітлення минулорічного серпневого конфлікту в ЗМІ, він заявив, що проти республіки була проведена не просто військова, а ще й інформаційна агресія. За словами Е.КОКОЙТИ, в передових рядах агресорів знаходилося багато західних журналістів, які від своїх редакцій мали завдання показати, що була агресія проти Грузії.

"У них було дві цілі: зняти бліц-криг, якщо це вдасться, ні - тоді обвинуватити тих, хто завдасть поразки Грузії. Там все бути прораховано і продумано, - переконаний Е.КОКОЙТИ. Спочатку виставити Південну Осетію і Росію як агресорів намагалися США - це говорили багато урядовців з Білого дому, заявив він.

Сьогодні ж, на його думку, люди дізналися правду. "Ми все більше знаходимо прихильників того, що Грузія організувала агресію…», - сказав Е.КОКОЙТИ.

Що стосується визнання Південної Осетії з боку міжнародного співтовариства, то, за словами Е.КОКОЙТИ, керівництво республіки проводить консультації за всіма напрямками з усіма країнами - і з Африкою, і з Близьким Сходом, і з Азією, і, звичайно, з Європою.

Нагадаємо, на даний момент лише Росія повністю визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. Потім це зробила лише Нікарагуа, але відклала встановлення прямих дипломатичних відносин з ними, пославшись на те, що обом республікам потрібен час для внутрішньої організації.