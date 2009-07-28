Біля Луцької міськради десятий день поспіль голодує чоловік

Біля Луцької міськради десятий день поспіль голодує житель Луцька Сергій СУЛИМА, який вимагає вирішити його житлове питання.

Як передає кореспондент УНІАН, біля чоловіка стоїть щит із написом „Цілодобово голодую. Шукаю правди”.

За словами С.СУЛИМИ, уже протягом десяти років він звертався в різні інстанції з проханням посприяти вирішенню його проблеми з житлом, але марно. Він повідомив, що у 1997 році його сім’я отримала у колишньому гуртожитку училища культури на проспекті Відродження кімнату площею 11 кв. м. З того часу він неодноразово звертався до різних інстанцій з проханням про розширення житлової площі, однак постійно отримував відмови. Нещодавно приміщення гуртожитку передали Луцькій міськраді.

Коментуючи на прес-конференції акцію С.СУЛИМИ, мер Луцька Богдан ШИБА зазначив, що хотів би домогти чоловіку, але перед ним у квартирній черзі стоїть близько 2,5 тисяч людей, які або взагалі не мають житла, або живуть в підвальних приміщеннях...

Також він повідомив, що зустрічався із С.СУЛИМОЮ. Під час зустрічі чоловік повідомив про намір продовжити акцію голодування в столиці.