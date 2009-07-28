Журналістів литовської газети намагалися отруїти ртуттю

У Литві журналістів шяуляйської газети Šiaulių naujienos намагалися отруїти ртуттю. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Delfi.lt.

Отруйну речовину виявили під час сортування кореспонденції - вона надійшла сьогодні зранку в трьох конвертах, адресованих керівництву редакції. Як повідомляється, на зворотному боці конвертів було намальовано хрести.

У редакцію було викликано пожежників, службу цивільної безпеки та компанію, що займається утилізацією небезпечних відходів. Ртуть зібрали й вивезли у спеціальному контейнері. Із приміщення людей вивели на свіже повітря.

Один із керівників газети висловив припущення, що акцію спрямовано на те, щоби паралізувати роботу всієї редакції: позаяк адресати працюють на різних поверхах, розрахунок міг бути на те, що ртуть пошириться по всій будівлі. В такому випадку редакція не змогла би працювати.

Наразі не відомо, хто міг надіслати ртуть і які публікації видання могли викликати таку реакцію.

Телекритика