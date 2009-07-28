”Підводні камені” законопроекту про попередження катувань

Законопроект щодо національних превентивних механізмів попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських, або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання не повністю відповідає вимогам та принципам Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань та поганого поводження.

Як повідомили УНІАН у громадській організації Євроклуб "Право і Захист", до такого висновку дійшли експерти в ході тренінгу в рамках проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Попередження тортур і жорсткого поводження в місцях позбавлення волі», який був проведений Міжнародним товариством прав людини – Українська секція (МТПЛ – УС) та Євроклубом «Право і Захист» (Євроклуб) у Феодосії.

Зокрема, за інформацією Євроклубу "Право і Захист", учасники заходу зауважили, що, відповідно до законопроекту, в Україні створюється новий державний орган - Національний комітет України з попередження катування, головним завданням якого, є запобігання катуванню та іншим жорстоким, нелюдським або таким, що принижують гідність, видам поводження. Однак, за їхніми словами, комітету пропонується надати статус державного органу, що, на думку правозахисників, суперечить принципам функціональної, персональної, фінансової незалежності превентивного механізму від виконавчої влади.

Крім того, на думку учасників тренінгу, законопроект потребує удосконалення термінологічного апарату, а також доповнення в частині, що регулює діяльність «мобільних інспекційних груп» (зокрема, щодо їх утворення та практичної діяльності), на які покладається оперативна перевірка на місцях даних про порушення прав осіб, що знаходяться в державних установах різного рівня обмеження чи позбавлення волі.

Як повідомила представник Департаменту міжнародного правового співробітництва Міністерства юстиції України Марина ГЕРАСИМЧУК, зараз Законопроект щодо національних превентивних механізмів попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських, або таких, що принижують гідність видів поводження та покарання знаходиться на стадії погодження з відповідними центральними органами виконавчої влади для направлення його на розгляд Верховної Ради України.

Довідка УНІАН. Проект Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Попередження тортур і жорсткого поводження в місцях позбавлення волі» спрямовано на дослідження проблем організації постійно діючої системи громадського моніторингу в установах Державної кримінально-виконавчої служби України як складової національних превентивних механізмів попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

Проектна діяльність охоплює Донецьку, Запорізьку, Київську, Львівську та Харківську області. Термін реалізації проекту: червень – листопад 2009 року.