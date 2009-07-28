Грецький консул, який нахамив українці, залишить країну

Консул Греції в Україні Дімітріос МІХАЛОПУЛОС, якого звинувачували в хамській поведінці щодо осіб-претендентів грецької візи, впродовж місяця залишить нашу країну.

Про це повідомила Валентина МАЛЄЙ, якій, як повідомлялося раніше, грецький консул у брутальній формі відмовиву видачі візи , пише газета «Сегодня» (№159 від 28 липня).

За її словами, прямих вибачень від Посольства Греції в Україні вона так і не дочекалася, а зміну консула в посольстві пояснюють ротацією. Мовляв, Д.МІХАЛОПУЛОСА переведуть працювати до Афін.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ відзначив, що Посольство України в Греції звернулося до МЗС Греції з нотою протесту щодо дій консула. Чи було рішення про переведення консула прийнято у зв`язку з нотою чи ні, В.КИРИЛИЧ сказати не може.

Як повідомляв УНІАН, В.МАЛЄЙ у Консульстві Греції в Києві відмовили в туристичній візі на підставі того, що вона, мовляв, підозріло часто їздить до Греції.

Як повідомила В.МАЛЄЙ, консул Д.МІХАЛОПУЛОС ”стукнув моїм паспортом по столу, а відтак рукою... І раптом – я не повірила власним очам: консул витягнув шию, вирячив очі і почав до мене кривлятися, розтягнув губи й очі пальцями... Тоді він різко підскочив до скляної перегородки, що тієї, що розділяла нас, і кілька разів стукнув по ній рукою напроти моїх очей, спочатку кулаком, ніби бив мене в обличчя, а відтак долонею – немов намагався дати ляпаса... Я була шокована і не могла вимовити ані слова... Почувши лайку й стукіт, до нас з іншої кімнати визирнув якийсь консульський клерк – схоже, це був охоронець, – він занепокоєно глянув на консула. Я забрала паспорт і залишила приміщення”.

16 липня заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЕЛІСЕЄВ повідомив, що конфлікт між грецьким посольством і громадянкою України В.МАЛЄЙ вичерпано. “Вчора (15 липня) Посол (Греції - УНІАН) прийняв нашу громадянку, як і обіцяв, і, як мене поінформували, доволі конструктивно конфліктну ситуацію було вичерпано”, - сказав дипломат.