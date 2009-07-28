Син керівника Держдепартаменту з виконання покарань потрапив під обстріл

На Прикарпатті невідомі обстріляли молодшого сина керівника Державного департаменту з питань виконання покарань Василя КОЩИНЦЯ, який разом з дружиною та іншими родичами відпочивав у наметовому містечку.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Як уточнили у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області, вони відпочивали поблизу села Мізунь Долинського району в горах Бескидах, неподалік річки Мізунька.

За словами постраждалих, зазначили в ДЗГ, близько опівночі 23 липня до наметового містечка під`їхав джип, з якого в напрямку родини сина В.КОЩИНЦЯ був здійснений один постріл.

Після цього, зазначили у ДЗГ, 28-річний Василь КОЩИНЕЦЬ дістав з власного автомобіля мисливський карабін «Сайга», з якого здійснив постріл у повітря, після чого невідомі втекли на автомобілі.

Сьогодні, за інформацією івано-франківських правоохоронців, в реанімаційному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні від вогнепального поранення в голову померла 25-річна дівчина з обласного центру, в яку того вечора влучила куля.

У зв’язку з цією подією порушено кримінальну справу. Спочатку правоохоронці порушили справу за ст.121 ч.1 (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) і 296 ч.4 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї). Разом з тим після смерті однієї із постраждалих кримінальну справу сьогодні перекваліфікують, сказали в ЦЗГ УМВС України в Івано-Франківській області.

Правоохоронці працюють над виявленням очевидців трагедії, відтворенням події, перевіряють усі версії скоєного. Проводиться судово-медична, балістична, судово-імунологічна та інші експертизи.