Тимошенко перенесла виплати «юлиних тисяч» на час після кризи

Виплати компенсацій за вкладами в Ощадбанку СРСР в Україні буде відновлено після ослаблення кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО в ході “гарячої” телефонної лінії з аграріями.

"Як тільки криза піде на спад, ми повернемося до виплати тисячі гривень", - сказала прем`єр-міністр. Вона зазначила, що на сьогоднішній день вже отримали виплати по 1 тис. грн. 6 млн. людей.

Нагадаємо, що Ю.ТИМОШЕНКО останнім часом не раз заявляла, що економічна ситуація в Україні поступово стабілізується.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в прес-службі Міністерства фінансів заявляли, що виплати буде відновлено наприкінці поточного місяця.

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 20 травня ц.р. №481, із Держбюджету виділяються 250 млн. грн. для виплати в 2009 р. громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. до установ Ощадбанку СРСР. Виплати має бути проведено до 25 грудня 2009 року.