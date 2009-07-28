Андрухович і Ко закликають включити Україну у простір Заходу

Представники української громадськості підтримують ідеї провідних інтелектуалів і колишніх політиків з Центральної та Східної Європи, викладені у відкритому листі до адміністрації Президента США Барака ОБАМИ, який був опублікований в «Газеті виборчій» 15 липня цього року.

Про це йдеться у відкритому листі до адміністрації США, урядів і громадськості країн ЄC за підписами українських політиків, урядовців, громадських діячів, бізнесменів, науковців і журналістів, текст якого передано агентству УНІАН.

«Ми цілковито підтримуємо ідеї цього документу і вповні поділяємо занепокоєність його авторів. Переконані, найбільш реалістична політика - це політика, що відстоює цінності свободи і демократії», - сказано у заяві.

Представники громадськості заявляють, що незгодні миритися з тим, щоб Україну використовували як «місце для присвоювання нечесних статків». «Ми хочемо жити в сучасній демократичній правовій державі, яка захищатиме інтереси відповідальних громадян, а не здирників, керуватиметься верховенством права, а не клановими інтересами. Ми прагнемо відкритого суспільства, свободи і процвітання, а не диктатури, сваволі і злиднів», - йдеться у тексті листа.

На думку авторів звернення, Україна може і має зробити свій внесок у безпеку, стабільність і процвітання європейського регіону і є ключовою для подальшого розширення простору свободи і демократії на Сході Європи. Вони заявляють, що докладають всіх зусиль ізсередини держави, щоб зробити це, однак сподіваються на солідарність та допомогу Європи і Сполучених Штатів Америки.

Зокрема, автори звернення просять про лібералізацію візового режиму з ЄС та Сполученими Штатами, щоб Україна була «реально включена у людський простір Заходу». «Тільки у спілкуванні, у широких культурних, інформаційних, наукових, освітніх, фахових обмінах і особистих контактах можна розвинути необхідну довіру, яка стане міцним фундаментом партнерства між нами», - мовиться у відкритому листі.

Також його автори заявляють, що готові працювати задля перспективи вступу України в НАТО. «Україна, на жаль, не може стати членом НАТО вже сьогодні. На заваді цьому стоїть багато чинників - і всередині країни, і за її межами. Але, прагнучи цього, ми можемо і маємо розвивати наше співробітництво, активно виконувати річну Національну програму, отримувати професійну допомогу, брати участь у формуванні спільної безпекової стратегії і робити свій практичний внесок у безпеку союзу демократій», - переконують вони.

Крім того, представники української громадськості вважають, що Програма Східного партнерства повинна стати «дієвим інструментом модернізації України й інших країн-учасників, а не відкупним внеском від Брюсселю». «Справа не в грошах, а в прикладі і соціальному знанні, важливому досвіді перетворень, здійснених країнами Центральної та Східної Європи. Україна потребує насамперед кардинальної інституційної реформи, і хоча ми сподіваємося на допомогу Європейського Союзу, але і США можуть зробити дуже багато», - сказано у тексті листа.

На думку його авторів, енергетична безпека Європейського Союзу вимагає безпечного транзиту, а отже, енергетичної безпеки України. Вони вважають, що запорукою цього є не лише диверсифікація постачання енергоносіїв, але, у першу чергу, прозорість енергетичного ринку. «Сприяння збільшенню прозорості українського енергоринку та його інтеграції до загальноєвропейської системи відповідає власним інтересам США та ЄС», - йдеться у заяві.

«Ми впевнені - безпека Європи та цілого Євроатлантичного простору є неподільною. Вона гарантується безпекою України, і навпаки. Стабільна Європа та її зростання не існуватимуть при нестабільній і небезпечній Україні. Спільне усвідомлення взаємної залежності і взаємної необхідності – ключ до правильних дій», - заявляють представники української громадськості.

Відкритий лист до адміністрації США, урядів і громадськості країн ЄC, серед інших, підписали письменник Юрій АНДРУХОВИЧ, колишній Секретар Ради національної безпеки і оборони України, доктор технічних наук, академік Національної академії наук України Володимир ГОРБУЛІН, доктор філософських наук, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Євген БИСТРИЦЬКИЙ, кандидат філософських наук, публіцист Сергій ГРАБОВСЬКИЙ, співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ, президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій КВІТ, президент ГО "Форум видавців" Олександра КОВАЛЬ, директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ілько КУЧЕРІВ, віце-ректор Українського Католицького Університету у Львові, колишній член Української Гельсінкської Групи та в’язень сумління Мирослав МАРИНОВИЧ, письменник, журналіст Микола РЯБЧУК, радник ВГО Альянс "Майдан", кандидат юридичних наук Олександр СЕВЕРИН, перший заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ та інші.