ЄС сподівається на демократизацію Білорусі

Європейський Союз сподівається на подальшу демократизацію Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції після засідання Трійки ЄС-Білорусь міністр закордонних справ головуючої в ЄС Швеції Карл БІЛЬДТ.

“Ми сподіваємося, що Білорусь може і виконає зобов’язання для подальшого покращення відносин”, - сказав він.

Міністр висловив своє задоволення можливістю продовжувати політичний діалог з Білоруссю, в тому числі, щодо таких питань як ситуація із захистом прав людини.

За словами К.БІЛЬДТА, в ході сьогоднішнього засідання, сторони, зокрема, обговорили питання складнощів реєстрації політичних партій, скасування смертної кари, а також економічну ситуацію та співпрацю в рамках ініціативи “Східне партнерство”.

У свою чергу, комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР повідомила, що у вересні розпочнеться процес перегляду досягнень Білорусі в сфері демократизації суспільства, який планується завершити у листопаді.

“Ми готові підтримати Білорусь, якщо вона продовжить рух до демократизації”, - сказала комісар.

Вона також зазначила, що ЄС дуже цінує активну участь Білорусі у “Східному партнерстві”, однак також хоче покращення двосторонніх відносин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулося засідання Трійки ЄС-Білорусь на рівні міністрів закордонних справ.