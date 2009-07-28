Знайшли фрагменти черепа, які можуть належати Гонгадзе

Сьогодні слідчо-оперативна група знайшла в Білоцерківському районі Київської області фрагмент черепа, який може належати вбитому журналісту Георгію Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, фрагменти черепа знайдено на місці, яке вказав під час допиту колишній начальник Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ.

Як зазначив співрозмовник агентства, на місці, де було знайдено залишки черепа людини, прокладено дорогу.

Наразі на місці «знахідки» працюють експерти, які повинні дати відповідь, чи дійсно залишки черепа належали Г.Гонгадзе.

Як повідомляв УНІАН, О.ПУКАЧ, обвинувачений справі про вбивство Г.Гонгадзе і оголошений у розшук з 2005 року, був затриманий увечері 21 липня ц.р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

Разом із тим, 23 липня адвокат О.ПУКАЧА Сергій ОСИКА, посилаючись на слова свого підзахисного заявив, що О.ПУКАЧ не називав слідству замовників убивства Г.Гонгадзе, а також не вказував місце, де знаходиться його голова.