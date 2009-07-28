Поліція Молдови затримала 6 українських спостерігачів за виборами

Поліція Молдови вранці 28 липня затримала шістьох громадян України, які прибули в складі місії міжнародних спостерігачів за проведенням позачергових виборів парламенту Молдови, що мають відбутися 29 липня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Комітету виборців України, про це поінформував голова правління КВУ Олександр ЧЕРНЕНКО.

Він розповів, що взяти участь у місії ENEMO (Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами) погодилися 140 активістів громадських організацій з 12 країн, в тому числі 14 представників Комітету виборців України. Керівником місії було обрано голову Донецького обласного відділення КВУ Сергія ТКАЧЕНКА.

Однак ЦВК Молдови, зазначив О.ЧЕРНЕНКО, без мотивації і пояснень відмовилася надати акредитацію переважній більшості спостерігачів від ENEMO. Статус офіційних спостерігачів отримали лише 55 осіб зі 140. Було відмовлено в акредитації і керівнику місії С.ТКАЧЕНКУ.

Оскільки більшість спостерігачів ENEMO на момент прийняття рішення ЦВК вже прибули до Молдови, то керівництво місії повторно звернулося до Центрвиборчкому республіки з проханням про акредитацію усіх спостерігачів. Увечері 27 липня ЦВК Молдови повторно відмовив в акредитації представникам ENEMO.

Але ще вдень 27 липня в аеропорту Кишинева було відмовлено в доступі на територію Молдови спостерігачам ENEMO, які прибули з Грузії. Грузинська делегація провела ніч в аеропорту, після чого всіх було депортовано. У зв`язку з цим офіційні органи Грузії вже висловили ноту протесту.

Увечері 27 липня до заміської бази відпочинку, де проживають представники місії ENEMO, прибули близько 30 представників міграційної служби Молдови. Після перевірки документів вони затримали керівника місії С.ТКАЧЕНКА та довготермінового спостерігача Еділя БАЙСАЛОВА (Киргизстан) і повезли в невідомому напрямку.

Як з`ясувалося пізніше, С.ТКАЧЕНКА було доправлено до головного офісу міграційної служби Молдови. Після кількагодинної розмови з представниками служби йому було запропоновано підписати документ, де б він зобов`язався покинути територію Молдови протягом наступних 24 годин.

Керівник місії ENEMO відмовився це зробити, зважаючи на відсутність підстав для такого кроку. Близько 2-ї години ночі С.ТКАЧЕНКА було звільнено. Доля Е.БАЙСАЛОВА, зазначили в КВУ, станом на ранок 28 липня залишається невідомою.

Вранці 28 липня поліція Молдови затримала понад 20 представників ENEMO, які працювали в Бельцах і Сороках. Серед затриманих 6 громадян України. Всім їм запропоновано протягом 24 годин залишити територію Молдови.

Незважаючи на це, місія ENEMO збирається продовжити спостереження за виборами силами акредитованих спостерігачів.