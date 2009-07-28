Пікет з вимогою відновити забезпечення житлом військовослужбовців, чорнобильців та інших категорій громадян

29 липня - 10-00 - Біля Секретаріату Президента України розпочнеться пікет з вимогою скасувати Указ Президента України No. 565/2009 та відновити забезпечення житлом військовослужбовців, чорнобильців та інших категорії громадян, які відповідно до законодавства мають право на його отримання. Організатори: ВГО “Союз Чорнобиль Україна", Київське міське товариство військовослужбовців “Витязь", Всеукраїнська спілка ошуканих вкладників та акціонерів України (вул.. Банкова, 11). Телефон: +38-097-260-2915.