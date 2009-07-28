Прес-конференція керівників Комітету виборців України на тему: ”Чому молдовська влада злякалася міжнародних спостерігачів?”

30 липня об 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція керівників Комітету виборців України на тему: "Чому молдовська влада злякалася міжнародних спостерігачів?". Учасники: голова правління КВУ Олександр Черненко, керівник Місії спостереження ЕNЕМО у Молдові Сергій Ткаченко, довготерміновий спостерігач ЕNЕМО у Молдові Євген Радченко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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