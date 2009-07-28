Посол Греції в Україні не збирається вішати консула-грубіяна

Консул Греції Дімітріос МІХАЛОПУЛОС залишить Київ у рамках планової службової ротації, а не через інцидент з українською громадянкою Валентиною МАЛЕЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Києві Надзвичайний і Повноважний Посол Грецької Республіки Харіс ДІМІТРІУ.

Він відзначив, що поки триває розслідування інциденту, посольство не може робити категоричних заяв.

У зв`язку з цим посол повідомив, що розслідування триває, і в його рамках до Києва приїжджав представник Міністерства закордонних справ Греції.

Дипломат наголосив, «що він не може просто так віддати консула на Майдан, щоб його закидали там камінням».

На запитання журналістів, чи правда, що консула Д.МІХАЛОПУЛОСА відкликають з Києва у зв`язку з плановою ротацією, і що останній інцидент ніяк не позначиться на його кар`єрі, Х.ДІМІТРІУ відповів ствердно.

Він підтвердив, що консул скоро від’їжджає до Афін, водночас зазначивши, що цей від`їзд жодним чином не пов`язаний з інцидентом. Однак, якщо консула і буде покарано, підкреслив посол, це буде адміністративне стягнення. «Його ніхто не збирається вішати біля посольства», - додав Х.ДІМІТРІУ.

Як повідомляв УНІАН, українській громадянці В.МАЛЕЙ в Консульстві Греції в Києві відмовили в туристичній візі на підставі того, що вона, мовляв, підозріло часто їздить до Греції.

Як розповіла В.МАЛЕЙ, консул Д.МІХАЛОПУЛОС ”стукнув моїм паспортом по столу, а відтак рукою... І раптом – я не повірила власним очам: консул витягнув шию, вирячив очі і почав до мене кривлятися, розтягнув губи й очі пальцями... Тоді він різко підскочив до скляної перегородки, що розділяла нас, і кілька разів стукнув по ній рукою навпроти моїх очей, спочатку кулаком, ніби бив мене в обличчя, а відтак долонею – немов намагався дати ляпаса... Я була шокована і не могла вимовити ані слова... Почувши лайку й стукіт, до нас з іншої кімнати визирнув якийсь консульський клерк – схоже, це був охоронець, – він занепокоєно глянув на консула. Я забрала паспорт і залишила приміщення”.