З виховної колонії в університет не беруть?

У в’язнів Самбірської колонії, які успішно склали іспити зовнішнього незалежного оцінювання знань, не приймають документів у вуз.

Хлопці вирішили, що треба вступати у Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. За результатами ЗНО, шість вихованців набрали ту кількість балів, яка дозволила їм вступати у вищий навчальний заклад, а двоє – у коледжі. Хлопці вважають себе студентами. Вони ж бо сіли за ґрати, коли ще нових правил вступу не було.

Тепер же, за словами капітана внутрішньої служби Олега Паука, виникає парадокс: більшість вступників, які восени звільняються і сподіваються, що стали студентами дистанційної форми навчання, студентами, швидше за все, не будуть.

Завтра – 29 липня – останній день, коли можна здавати документи у той чи інший навчальний заклад, а документів ніхто не бере. У Дрогобицький педагогічний університет, куди поїхали керівники колонії і повезли документи, категорично відмовилися їх прийняти, бо треба, щоб вступник був особисто. Хоча всі чудово розуміють, що ніхто не повезе засуджених у Дрогобич писати заяви. Прохання колонії взяти папери, дати підписати їх хлопцям у колонії, а потім наставники відвезуть їх у вуз, повисло у повітрі.

- Шкода, - каже начальник колонії Олег Паук, - що всі старання хлопців полетіли шкереберть. Ми навіть не зможемо їм пояснити, чому після успішного складання ЗНО навіть в умовах колонії, вони виявилися непотрібними жодному навчальному закладу. Ми готуємо юнаків до нормального життя на волі, а вони уже відчують, що їх там ніхто не чекає, бо у вузів свої... “закони”. Можливо, почасти жорсткіші, ніж колонійські. У колонії для неповнолітніх міста Первальська Луганської області у всіх десяти засуджених – учасників ЗНО – взяли документи і зарахували у виші, у нас, на Західній Україні, – непробивна стіна.

Високий Замок