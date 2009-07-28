Ющенко відповість у суді за вульгарні слова

Сьогодні в Донецькому окружному адміністративному суді проходить слухання за позовом адвоката Володимира Оленцевича проти Віктора Ющенка. Юрист вимагає, щоб гарант надалі акуратніше виступав на публіці і уникав вульгарностей, пише ProUaз посиланням на «Сегодня».

Як відзначає видання, Оленцевича збентежила фраза Ющенка під час перепалки з Юлією Тимошенко на скандальному «газовому» засіданні РНБО 10 лютого. Тоді, як пише видання, президент сказав: «Якщо ви не заплатите своїм партнерам в Раді, то вони до вас, даруйте, жопою обернуться!».

В своєму позові Оленцевич вимагає «заборонити Президентові України надалі публічно вживати слово «жопа». «В словниках чітко вказано, що «жопа» - вульгаризм. Подібними словами президент дискредитував Україну в очах громадськості і порушив моє право бути громадянином країни з авторитетом у світі», - говорить адвокат.