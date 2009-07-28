Керівництво фабрики «Яновська» оскаржує законність страйку

Керівництво збагачувальної фабрики ЗАТ «Яновська» (місто Красний Луч Луганської області) оскаржує законність страйку трудового колективу, що тривав понад два тижні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив лідер Луганського обласного осередку Всеукраїнського союзу робочих (ВСР) Юрій ХОХЛОВ.

За його словами, сьогодні у міському суді відбулось попереднє слухання справи за позовом керівництва ЗАТ «Яновське», яке вимагає визнати незаконним страйк робітників фабрики з вимогами виплати боргів із зарплати. У разі визнання судом незаконності проведення цієї акції протесту, керівництво фабрики матиме право вимагати від трудового колективу відшкодування збитків, завданих внаслідок припинення роботи фабрики. Слухання справи призначено на 16.00 30 липня.

Ю.ХОХЛОВ заявив, що керівництво фабрики на сьогодні фактично вийшло з переговорного процесу. Борги із зарплати не погашено: за квітень виплачено усього 17%, за травень-червень не заплатили жодних коштів.

Незважаючи на рішення позачергової сесії Краснолучської міської ради від 16 липня, яка підтримала законні вимоги страйкарів, власник фабрики не лише в тижневий термін не погасив борги, але й не надав графік їхнього погашення. Крім того, зарплату робітникам фабрики не приведено у відповідність до чинного законодавства України і не сплачено різницю із зарплати з 1 січня 2009 року.

Ю.ХОХЛОВ також повідомив, що ввечері у неділю, 26 липня, невідомі побили голову страйкому фабрики Анатолія МОСКАЛЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, страйк на збагачувальній фабриці “Яновська” тривав з 2 по 20 липня. Страйкарі вимагали погасити заборгованість із зарплати за три місяці. Борги накопичено з січня поточного року. Зарплату за січень-лютий і половину березня робітники отримували частинами. За квітень-червень зарплату взагалі не виплачено.

17 липня міська рада Красного Луча зобов`язала власника збагачувальної фабрики виплатити робітникам підприємства заборгованість із заробітної плати.