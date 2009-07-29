Куди звертатися, якщо треба достукатися до Євросуду?

У Черкасах відкрито Центр правової підтримки громадян, які мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини.

Центр діє на базі громадської організації "Асоціація молодих правників". Місією центру правової підтримки громадян, які мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини, стане пояснення можливостей Євросуду у допомозі українським громадянам, правил подачі скарг та юридична підтримка скаржників.

Як повідомила кореспонденту УНІАН представник Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у Черкаській області Ліна ПРІСНО, до Європейського суду у Страсбурзі звертаються громадяни, які вичерпали всі можливості розв’язання своєї проблеми у національному судочинстві. Заява подається на дії або бездіяльність лише державних органів влади, а не приватних осіб. Європейський суд не приймає скарг на загальний рівень життя в країні. Україна зобов’язана виконувати рішення Євросуду впродовж трьох місяців.

За даними Л.ПРІСНО, торік Євросудом було винесено три рішення на користь черкащан. Найбільше справ, розглянутих Євросудом, стосується Кіровоградської, Донецької та Харківської областей. На початок 2009 року Європейський суд розглянув близько 500 справ проти України, рішення у яких винесені на користь скаржників. За рішеннями, винесеними Євросудом проти України, торік українцям виплачено 20,5 млн. грн. компенсацій матеріальної і моральної шкоди. У 2007 р. – близько 3 млн. 257 тис., 2006 р. – 9 млн. 270 тис., 2005 р. – 1 млн. 688 тис., 2004 р. – 4 млн. 158 тис. грн. За кількістю скарг (8,5 тисяч) Україна посідає четверте місце після Росії (26 тис. 350 справ). Туреччини (11 тис. справ) та Румунії (9 тис. справ). Доля скарг від українських громадян, прийнятих Євросудом до розгляду, становить 8,8% від усіх справ (на початок 2008 року їх було 7%, 2007 - 7,6%. 2006 - 5.7. Усі виплати за рішеннями Євросуду відбуваються із державного бюджету.

Торік Європейським судом було розглянуто 136 справ проти України та винесено 1 ухвалу про затвердження умов дружнього