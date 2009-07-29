Поліція ФРН серйозно побоюється відродження лівого террору 70-х

Німецька поліція серйозно побоюється відродження в Німеччині лівого терору 70-х років, коли в країні діяли такі радикальні угруповання як "Фракція Червоної Армії". Про це в інтерв`ю журналу Spiegel заявив представник поліцейської профспілки в Бундестазі, головний комісар поліції Райнер Вендт (Rainer Wendt).

Вендт вказав на дедалі частіші випадки підпалів лівими радикалами машин у містах. Тільки в Берліні, за деякими даними, за літні місяці було спалено 150 автомобілів. При цьому дедалі частіше екстремісти діють прицільно проти представників влади і палять поліцейські патрульні машини.

При цьому, як зазначив Райнер Вендт, акції лівих радикалів мають не спонтанний, а добре спланований характер. Активній фазі передує довга розвідувальна робота: спочатку ліві екстремісти виявляють слабкі місця поліції, потім завдають чітко прорахованого удару.

За словами Вендта, для ультралівого руху нині характерні активність, войовничість і конспірація. При цьому Райнер Вендт не виключив, що на наступному витку ескалації метою лівих екстремістів можуть стати політики, а не тільки поліцейські машини.

Певною мірою зростанню лівого екстремізму сприяють дії самої поліції: як зазначив Вендт, останнім часом пріоритетними для правоохоронних органів є боротьба з ісламським тероризмом і ультраправими, відтак склався перекіс: такі напрями, як протидія лівим радикалам, залишилися неприкритими.

Крім того, як наголосив Райнер Вендт, багато політиків, зокрема в муніципалітеті Берліна відверто симпатизують ультралівим і підтримують їх проти поліції. За словами Вендта, це стосується і чинного бургомістра Клауса Воверайта, і сенатора у внутрішніх справах Берліна (аналог міністра в земельному уряді). "Багато берлінських поліцейських вже ситі цим по горло", - підсумував Вендт.

Лента.ру