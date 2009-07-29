Грузинська опозиція обіцяє відновити акції протесту

15:25, 29 липня 2009
Права людини
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До кінця літа - зустрічі з населенням

Акції непарламентської опозиції поновляться в Грузії у вересні.

Про це повідомляє прес-служба «Консервативної партії Грузії», передає ІА «Новини Грузія».

У Консервативній партії зазначили, що поки що не вирішено, в якій формі, з якого числа і за яким графіком проходитимуть акції протесту опозиції. Це рішення лідери опозиції ухвалять пізніше, після консультацій.

Раніше лідер партії «Демократичний рух – єдина Грузія» екс-спікер парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ заявила журналістам, що опозиція продовжуватиме діяти, оскільки це необхідно для досягнення радикальних і реальних змін у країні та зміни влади.

До кінця літа, за її словами, лідери опозиції проводитимуть зустрічі з населенням у регіонах.

Акція опозиції в центрі Тбілісі - біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі, що проходить з 9 квітня, була припинена після приїзду до Грузії віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА. Після зустрічі лідерів опозиції з Дж.БАЙДЕНОМ непарламентська опозиція звільнила проспект Руставелі від залізних кліток, що символізують тюремні камери і перетворення Грузії на "поліцейську державу", та перервала проведення щоденних інформаційних мітингів, мотивуючи це тим, що ця форма протесту вичерпала свою функцію.

 

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