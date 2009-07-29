Фахівці розпочали експертизу залишків черепа, який може належати Гонгадзе

Сьогодні фахівці розпочали проведення експертизи для ідентифікації залишків черепа, який може належати вбитому журналісту Георгію Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомили в Генпрокуратурі України.

Також в Генпрокуратурі зазначили, що такі дії необхідно провести для того, щоб встановити ідентифікацію знайдених фрагментів голови з кістками тіла.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня вранці у Білоцерківському районі неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативною групою було знайдено «фрагменти черепа, які можуть належати Георгію Гонгадзе». Разом із цим у ГПУ зазначили, що залишки черепа пошкоджено, оскільки свого часу на місці, де їх було знайдено, «працював екскаватор». Також в Генпрокуратурі з посиланням на попередні висновки експертів повідомили, що «на сьогодні знайдено фрагмент, по якому можна ідентифікувати череп».

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження й кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА й Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – колишній начальник Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня ц.р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

Разом із тим, 23 липня адвокат О.ПУКАЧА Сергій ОСИКА, посилаючись на слова свого підзахисного заявив, що О.ПУКАЧ не називав слідству замовників убивства Г.Гонгадзе, а також не вказував місце, де знаходиться його голова.