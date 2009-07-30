Громадські організації про ситуцію в тюрмах і колоніях

Представники громадських та релігійних організацій наголошують на необхідності своєї участі у процесі виправлення і ресоціалізації засуджених, проведенні у місцях позбавлення волі культурно-масових та духовно-просвітницьких заходів.

На прес-конференції в УНІАН заслужений лікар України, професор, директор Інституту дерматології та косметології Ольга БОГОМОЛЕЦЬ зазначила, що протягом багатьох років проводить благодійні концерти в місцях позбавлення волі, зокрема, з метою привернення уваги суспільства до проблеми поширення туберкульозу в кримінально-виправній системі. Вона також підкреслила, що на сьогодні в Україні, по суті, “ідеально працює” лише пенітенціарна система, оскільки там намагаються не тільки забезпечити нормальні умови проживання, а й дати можливість, зокрема, жінкам та підліткам, здобути знання та одержати професійні навички.

Керівник Львівської МГО “Християнський театр “Еммануїл” Жанна ГОРАЙ зазначила, що у вільний час волонтери їздять з виставами в місця позбавлення волі. Вона розповіла, що робота проводиться у 84 колоніях України. За її словами, головна мета цієї роботи “допомогти людям знайти вихід з проблеми”. Вона повідомила, що нещодавно християнський театр повернувся з “великої поїздки по Луганщині, Донеччині, Харківщині, де дали вистави у 17 колоніях”. За її словами, важлива підтримка також і “людей в погонах”, тобто працівників цих колоній, які організовують побут засуджених і роблять все, щоб відбулося виправлення засуджених. “Зараз ми вирішили створити виставу про працівника пенітенціарної системи, збираємо матеріали і я сподіваюся, що ще в цьому році буде прем’єра”, - розповіла Ж.ГОРАЙ.

Директор Київського театру “Постскриптум” Володимир СОКОЛ зазначив, що в театрі грають 28 акторів, які є колишніми засудженими “і загальний стаж відбування покарання ними близько 200 років”. За його словами, мета театру “не донести людям якусь тюремну субкультуру”, а донести до тих, хто в місцях позбавлення волі, що “вихід є і кожна людина має шанс виправитись”. Він додав, що вистави спрямовані на те, щоб “допомогти людям повернутися в соціум”.

Виконавчий директор Української міжконфесійної місії “Духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі” Юрій ВАСИЛЬЧУК зазначив, що моральна допомога потрібна не тільки засудженим, але і сім’ям, які є жертвами злочинів, а також сім’ям засуджених. “Велика кількість людей знаходиться в цих сльозах, в цьому горі і їм необхідна допомога” - додав він.

Пастир релігійного Центру союзу вільних церков християн віри євангельської Євген ДМИТРІЄВСЬКИЙ зазначив, що велика кількість суїцидів засуджених відбувається через те, що в їхніх сім’ях проблеми, тому цьому питанню приділяється велика увага. За його словами, досить важливо, щоб і жертви змогли простити тим, хто приніс горе в їхні сім’ї.

Референт відділу душпастирства для пенітенціарної системи України патріаршої курії УГКЦ, диякон Костянтин ПАНТЕЛЕЙ повідомив, що в 2008 році було проведено першу всеукраїнську прощу представників пенітенціарної системи, де офіцери читали молитви і за свої сім’ї і за засуджених. Він також повідомив, що велика увага приділяється творчому розвитку засуджених, виставках їх робіт як на виставках в Україні, так і за кордоном. Він повідомив, що 19 серпня в Храмі Василія Великого буде відбуватися виставка робіт засуджених під назвою “Переображення Господньою любов’ю”, а найкращі роботи потраплять до Берлінської академії мистецтв, де у вересні відбуватиметься конкурс.

Представник Української православної церкви, отець Сергій КИСИЛЬОВ зазначив, що виступає з духовними піснями перед ув’язненими. За його словами, важливо, щоб вони усвідомили свої помилки, гріхи і здійснили покаяння.

Народний артист України, кобзар-лірник Василь НЕЧЕПА додав, що в місцях позбавлення волі він не тільки співає, а й знайомить ув’язнених з історичною літературою. “Головне завдання кобзаря - просвітницьке”, - наголосив він. За його словами, важливо, щоб вони вийшли не тільки здоровими, а й свідомими.

Натомість правозахисні організації раніше неодноразово заявляли про масові порушення прав людини у пенітенціарній системі:

Правозахисники критикують ситуацію в українських в’язницях

Які ”кадри” керують в`язницею?

Таємне і явне з життя колоній

Річ ”у собі”

Тортури за ґратами. Наскільки поширена практика катувань в місцях позбавлення волі?