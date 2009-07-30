Верховний Суд України зробить другу спробу переглянути справу людини, яку засудили на довічне ув’язнення через «явку з повинною»

31 липня о 10-й годині в приміщенні Верховного суду України за адресою вул. Пилипа Орлика, 4а відбудеться розгляд справи О.Яременка.

Інформація про справу: У 2001 році Яременка затримали за підозрою вчинення вбивства.

Незабаром, після допиту слідчого, на якому не був присутній захисник, він «добровільно» написав явку з повинною, де повністю зізнався у вбивстві, яке йому інкримінували. Під час відтворення обставин вбивства Яременко в присутності адвоката робить заяву, що слідчий та працівники міліції примусили його написати такий документ.

Слідчий діє миттєво. На Яременка тиснуть, і він пише заяву про відмову від адвоката. Підставу правоохоронці продиктували просто унікальну – начебто адвокат заважав йому зізнатися у злочині (!). Захисника було відсторонено від ведення справи, а його клопотання про медичне обстеження, аби виявити сліди побоїв, розглянуто не було.

В результаті Яременка було засуджено до довічного ув’язнення лише на підставі «явки з повинною», яку він написав під примусом. Європейський суд визнав, що цей доказ не може бути прийнятним у справі через незаконність його отримання. Інших доказів вини просто не було.

Європейський Суд з прав людини визнав вину України в порушенні права на справедливий суд та визнав застосування до заявника жорстокого поводження. (Рішення Європейського суду з прав людини можна знайти тут).

Це може стати першим випадком, коли ВСУ, на підставі рішення Європейського суду з прав людини, скасує рішення національних судів через порушення процесуального закону.