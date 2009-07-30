Верховний Суд України зробить другу спробу переглянути справу людини, яку засудили на довічне ув’язнення через «явку з повинною»
31 липня о 10-й годині в приміщенні Верховного суду України за адресою вул. Пилипа Орлика, 4а відбудеться розгляд справи О.Яременка.
Інформація про справу:У 2001 році Яременка затримали за підозрою вчинення вбивства.
Незабаром, після допиту слідчого, на якому не був присутній захисник, він «добровільно» написав явку з повинною, де повністю зізнався у вбивстві, яке йому інкримінували. Під час відтворення обставин вбивства Яременко в присутності адвоката робить заяву, що слідчий та працівники міліції примусили його написати такий документ.
Слідчий діє миттєво. На Яременка тиснуть, і він пише заяву про відмову від адвоката. Підставу правоохоронці продиктували просто унікальну – начебто адвокат заважав йому зізнатися у злочині (!). Захисника було відсторонено від ведення справи, а його клопотання про медичне обстеження, аби виявити сліди побоїв, розглянуто не було.
В результаті Яременка було засуджено до довічного ув’язнення лише на підставі «явки з повинною», яку він написав під примусом. Європейський суд визнав, що цей доказ не може бути прийнятним у справі через незаконність його отримання. Інших доказів вини просто не було.
Європейський Суд з прав людини визнав вину України в порушенні права на справедливий суд та визнав застосування до заявника жорстокого поводження. (Рішення Європейського суду з прав людини можна знайти тут).
Це може стати першим випадком, коли ВСУ, на підставі рішення Європейського суду з прав людини, скасує рішення національних судів через порушення процесуального закону.
Важливо: Шановні журналісти, минулого разу Верховний Суду України відреагував на присутність представників ЗМІ неоднозначно. Нікого на засідання не пускали, посилаючись на те, що журналісти не писали клопотання про дозвіл вести зйомку. Зрештою засідання просто перенесли. Рекомендуємо цього разу звернутися з подібним клопотанням до канцелярії Верховного Суду чи прес-служби.