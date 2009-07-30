ОБСЄ визнала парламентські вибори в Молдові справедливими

ОБСЄ визнала дострокові парламентські вибори в Молдові загалом такими, що відповідають міжнародним нормам.

Про це передає Gazeta.ru.

Організація, водночас, відзначила певну нерівномірність висвітлення партій у ЗМІ, а також окремі випадки змушення до голосування за того чи іншого кандидата.

«Вибори були дуже добре організовані, давали змогу політичним партіям чесно конкурувати і відображали плюралізм поглядів», - сказано в попередньому звіті ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, правляча Партія комуністів Молдови лідирує на парламентських виборах, але опозиційні партії сумарно одержують у парламенті більшість голосів. Зокрема, після підрахунку 97% бюлетенів для голосування комуністи набирають 45,1% голосів або 48 місць, Ліберально-демократична партія - 16,34% (17 місць), Ліберальна партія - 14,4% (15 місць), Демократична партія - 12,5% (13 місць) і альянс "Наша Молдова" - 7,4% (вісім місць).

Для обрання парламентом Президента країни необхідний 61 голос із 101.

Дострокові парламентські вибори в Молдові пройшли 29 липня і були призначені саме тому, що обраний 5 квітня цього року парламент, в якому більшість мали комуністи, так і не зміг обрати Президента.