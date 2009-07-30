Луценко сподівається, що з Лозінським йому теж пощастить

Колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО оголошено в міжнародний розшук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, міжнародний розшук В.ЛОЗІНСЬКОГО розпочався в усіх країнах, з якими співпрацює Українське бюро Інтерполу, тільки-но на нього (В.ЛОЗІНСЬКОГО) була виставлена так звана «червона картка».

Крім того, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, керівник Українського бюро Інтерполу особисто зателефонував багатьом своїм колегам в ті країни, де, ймовірно, в першу чергу, може перебувати колишній народний депутат.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, на даний час, «є певні напрацювання… Сподіваюся, оперативна вдача нас не зрадить. Я впевнений, що пан ЛОЗІНСЬКИЙ постане перед правосуддям… Із того, що мені відомо, там є за що відповідати, є доказова база».

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь в Кіровоградській області в результаті сутички з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув чоловік 1954 року народження Валерій Олійник. Розслідуванням кримінальної справи займається Генеральна прокуратура України.

За цим фактом Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 121 “Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого”.

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень – у відповідь на звернення Генеральної прокуратури України щодо надання дозволу на притягнення його до кримінальної відповідальності. 7 липня Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

6 липня Печерський райсуд Києва обрав М.КОВАЛЬСЬКОМУ та Є.ГОРБЕНКУ міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.