5 ув’язнених кременчуцької колонії померли після «коктейлю» з клеєм

Кількість померлих ув’язнених, які в колонії №69 під Кременчуком випивали «коктейль» з клеєм «Дракон», зросла до 5 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомили в Держдепартаменті з питань виконання покарань.

За їх даними, двоє засуджених 27 липня близько 6.00 «виготовили спиртний напій з клею «Дракон», отриманого для ремонту гуртожитків, і запропонували скуштувати його іншим ув’язненим». Через певний час після вживання цієї речовини засуджені звернулися до медичної частини зі скаргами на погіршення самопочуття. Заходи екстреної допомоги результату не дали. Засуджених було терміново відправлено до лікарні м. Кременчука для надання кваліфікованої медичної допомоги. Проте, незважаючи на вжиті заходи, померли п`ятеро засуджених.

За даними Держдепартаменту, зараз у лікарні м. Кременчук перебувають ще четверо засуджених.

У колонії триває перевірка, яку проводить комісія у складі фахівців центрального апарату і управління Департаменту в Полтавській області.

За інформацією, яку медпрацівники міської лікарні одержали від госпіталізованих ув’язнених, розбавлений клей вони пили на спомин про померлу матір одного з них.

Як повідомлялося, з ранку мер Кременчука заявив про 4 померлих ув’язнених.