Затримали банду, яка продала в рабство 500 українок

Працівники органів внутрішніх справ України 29 липня затримали 11 членів організованого злочинного угруповання, яке з 2006 року продало у сексуальне рабство до Об’єднаних Арабських Еміратів та інших країн близько 500 молодих жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

За даними глави МВС, серед затриманих - четверо громадян ОАЕ, двоє громадян Іраку і один росіянин.

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, члени ОЗУ підбирали вродливих жінок нібито для роботи в модельному бізнесі, після чого електронною поштою надсилали їхні фотографії замовникам.

Лише за 2008 і 2009 роки це угруповання продало за кордон понад 200 громадянок України, сказав міністр.

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, для викриття ОЗУ до нього було введено працівника органів внутрішніх справ, який зібрав та задокументував чималу доказову базу для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, саме така операція є прикладом для подальшої роботи, оскільки в результаті її проведення вдалося “вдарити не по окремим епізодам, а зламати всю систему”.

Як зауважив міністр, його здивував той факт, що серед проданих у сексуальне рабство дівчат були жінки із заможних і навіть відомих в України родин.

Також Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що в незаконній діяльності на даний час підозрюється одна з колишніх переможниць конкурсу краси «Міс Львів».

При цьому він не виключив, що на «конкурсах на дівочу красу трапляються подібні дії».

Наразі міліція має у своєму розпорядженні низку заяв від потерпілих.

Слідство у справі триває.