Чемпіонка світу з боксу закликає боротися з насильством в сім’ях

Наприкінці липня в рамках Національної кампанії боротьби «Стоп насильству!» в ряді міст України з’явились бігборди та сітілайти з соціальною рекламою проти насильства в сім’ях.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Зокрема, соціальна реклама розміщена в таких містах, як Київ, Сімферополь, Ялта, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Одеса, Харків. “Зазначена реклама закликає жінок не мовчати, якщо до них застосовується насильство, а звертатись за телефоном «гарячої лінії» по допомогу”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр зауважив, що такий крок зроблений не тільки для осіб, які потерпають від насильства, але й для того, аби змусити суспільство та органи державної влади активно реагувати на існуючу проблему.

Ю.ПАВЛЕНКО нагадав, що акція “Стоп насильству!” була започаткована 14 травня 2008 року і з того часу значно збільшилася кількість звернень осіб, що страждають від насильства. Зокрема, зауважив він, за перше півріччя цього року звернулося за допомогою 37 тис. осіб, з яких 29 тис. - жінки та 8 тис. - чоловіки.

Ю.ПАВЛЕНКО також зауважив, що в рамках програми розробляються заходи по роботі з кривдниками, оскільки раніше в Україні тільки намагались захистити жертв, а з кривдниками ніколи не працювали.

В свою чергу координатор "Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні", спільного Проекту Європейського Союзу, Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку SIDA та Програми розвитку ООН (ПРООН), Лариса КОБЕЛЯНСЬКА зауважила, що за даними соцдосліджень, 35-50% всіх жінок України, які перебували в лікарнях з тілесними ушкодженнями, були жертвами домашнього насильства. Крім того, за її словами, протягом одного року побутове насильство в Україні стає причиною 100 000 днів госпіталізації, 30 000 звернень у відділення травматології та 40 000 викликів лікаря, а 30-40% від усієї кількості дзвінків, які надходять до відділень міліції, пов’язані з домашнім насильством, включаючи фізичне насильство. Вона також повідомила, що соціальну рекламу, яка розміщена в ряді міст, безкоштовно розробила рекламна агенція Tabasco, Асоціація зовнішньої реклами України допомогла у безкоштовному розміщенні соціальної реклами «Стоп насильству!», а Агенція цифрового маркетингу «Інтернет Експерт» сприяла розміщенню банерів «Стоп насильству!» в мережі Інтернет.

Зі свого боку генеральний директор рекламного агентства Tabasco, куратор Біржі соціальної реклами Олександр ГОРЛОВ зауважив, що його агентство охоче погодилося взяти участь у цьому проекті, оскільки хотіло продемонструвати готовність всієї рекламної індустрії допомагати суспільству у вирішенні соціальних проблем.

Соціальна реклама містить два сюжети: на одному зображена жінка з синцем у вигляді браслету, слоган говорить «Досить терпіти такі подарунки!». На іншому сюжеті зображена з синцем навколо ока відома у світі українська боксерка, чемпіонка світу та Європи Аліна ШАТЕРНІКОВА, салоган: «Я терплю заради перемоги. А ти?». Внизу кожного бігборду розміщений телефон “гарячої лінії” – 88005003350, на який можна звернутися за допомогою. Ця лінія є безкоштовною і дзвінким приймаються з 9.00 до 20.00. Крім того, абоненти Київстар та МТС можуть звернутися за допомогою на короткий номер 386.

Під час прес-конференції А.ШАТЕРНІКОВА зауважила, що погодилась взяти участь у цій соціальній акції, тому що навіть офіційна статистика щодо насильства в сім’ях є жахливою. «Тисячі жінок щодня зазнають фізичного насильства в сім’ях. Цією соціальною рекламою ми хотіли сказати, що синці можуть бути в спорті, зокрема у боксі, але у сім’ї вони неприпустимі», - сказала спортсменка. При цьому вона наголосила, що останнім часом насильство відбувається не тільки в бідних родинах, а й в родинах в високим рівнем доходів.

В свою чергу учасник Національної мережі чоловіків-лідерів проти насильства, срібний призер Олімпійських ігор з плавання, президент Фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання Денис СІЛАНТЬЄВ зазначив, що витоки насильницької поведінки потрібно шукати у вихованні, і тому дуже важливо не «втратити» сьогоднішніх дітей. «Як президент Фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання я займаюсь молодими плавцями. Ми приділяємо увагу не лише фізичній підготовці, а й вихованню молоді у дусі олімпійських ідеалів. А олімпійські ідеали ґрунтуються на засадах порядності, взаємоповаги і ненасильства», - підкреслив він.