Українських спостерігачів в Молдові представили в образі ворога?

В Комітеті виборців України припускають, що перешкоджання роботі та депортація з Молдови громадян України зі складу місії міжнародних спостерігачів за проведенням позачергових парламентських виборів є ”частиною передвиборної політтехнології” нинішньої молдовської влади.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив керівник Місії спостереження ЕNЕМО (Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами) у Молдові Сергій ТКАЧЕНКО.

За його словами, передвиборна програма правлячої сьогодні в Молдові партії комуністів будувалася на основі тез про стабільність, недопущення безладів та експорту всіляких “кольорових” революцій. А з огляду на відомі події “Помаранчевої революції” в нашій державі, припустив він, українці й були представлені молдовською владою в образі ворога.

Переглядаючи передачі молдовського телебачення напередодні виборів, розповів С.ТКАЧЕНКО, спостерігачі бачили, що події, пов’язані зі спостерігачами, є головними в інформаційних повідомленнях місцевих ЗМІ. При цьому, зауважив він, їх представляли як осіб, котрі прибули з метою дестабілізувати ситуацію напередодні виборів.

“Фактично, цією місією ми стали частиною їхньої передвиборної політичної технології. Якщо вони (влада Молдови - УНІАН) до чогось апелюють, то вони повинні показати цю загрозу. Тому із нас спробували зробити таку загрозу країні”, - сказав С.ТКАЧЕНКО.

Він вважає, що на їх місці могла бути будь-яка місія спостерігачів. “Просто для влади Молдови місія ЕНЕМО є найбільш характерною, оскільки це не міжурядова делегація, а представники громадських організацій із 16 країн”, - додав експерт.

Крім того, зазначив С.ТКАЧЕНКО, спостерігачам від місії почали погрожувати невідомі особи, через що керівництво вирішило згорнути роботу і з міркувань безпеки повернути спостерігачів до своїх країн.

Голова правління КВУ Олександр ЧЕРНЕНКО, зі свого боку, підкреслив, що пояснити дії молдовської влади загалом важко і назвав їх “абсурдними”. Він повідомив, що 22 липня ЦВК Молдови прийняла рішення дозволити ЕНЕМО спостерігати за виборами, 24 липня було акредитовано 53 особи зі 140 заявлених, а вже 27 липня, в останній день акредитації, решті спостерігачів було відмовлено. Більше того, представників Грузії взагалі не випустили з аеропорту, навіть акредитованих ЦВК, і повернули до своєї країни. А українських громадян було затримано міграційної службою та поліцією і також депортовано з республіки.

За оцінками О.ЧЕРНЕНКА, представники влади діяли “спонтанно, неорганізовано, в телефонному режимі”. Жодних роз’яснень таких дій, за його словами, спостерігачі не отримали. Він розповів, що лише секретар ЦВК Молдови назвав спостерігачів місії ЕНЕМО “ненадійними і небажаними”, а голова ЦВК - “уголовниками, причетними до організації “кольорових” революцій”.

Як зазначив О.ЧЕРНЕНКО, в місії були представники й інших країн – Росії, Білорусі, Казахстану, Таджикистану тощо, однак затримання та депортацій зазнали лише українці та грузини. З огляду на це він вважає, що в боротьбі з “експортерами революцій” молдовська влада, відчуваючи втрату підтримки населення, показувала, що вона сильна і успішно бореться з деструктивними елементами.

Керівники Комітету виборців України також зауважили, що громадяни Молдови загалом дуже добре сприйняли міжнародних спостерігачів, як і представники влади в регіонах. Але після телефонних дзвінків “зверху” позиція місцевих керівників різко змінювалася і вони вимагали від українців залишити територію їхньої країни.

В КВУ вважають, що на такі дії молдовської сторони обов’язково повинна бути реакція української влади. На їхню думку, Київ повинен, як мінімум, вимагати від Кишинева офіційних пояснень подій, що відбулися з громадянами України у Молдові напередодні парламентських виборів.

Як повідомлялося, вранці 28 липня поліція Молдови затримала шістьох громадян України зі складу місії міжнародних спостерігачів за проведенням позачергових парламентських виборів за порушення міграційних правил. Пізніше їх відпустили, зобов’язавши протягом доби залишити територію країни.