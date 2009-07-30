Карпачова звинувачує судновласника “Аріани” у затягуванні переговорів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА звинувачує грецького судновласника “Аріани” у затягуванні переговорів з піратами про звільнення українських моряків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмана, про це вона, зокрема, сказала вчора під час зустрічі з родичами українських моряків, які вже три місяці страждають у полоні сомалійських піратів.

Н.КАРПАЧОВА поінформувала, що звернулася до омбудсмана Грецької Республіки Йоргоса КАМІНІСА з проханням сприяти захисту полонених піратами українських моряків – членів екіпажу судна "Аріана", яке належить грецькому судновласнику (компанія-оператор "Alloceans Shipping Co. LTD"). Уповноважений з прав людини вийшла також на зв‘язок з омбудсманом Європейського Союзу Нікіфоросом ДІАМАНДУРОСОМ, закликавши його докласти всіх можливих зусиль для звільнення українських моряків, що затягується через недостатню активність судновласника у перемовинах із піратами.

На думку Н.КАРПАЧОВОЇ, судновласник зобов‘язаний домагатися того, щоб обидві жінки з екіпажу судна "Аріана" - матрос 2-го класу Наталя ЛОСЬ та кухар Лариса САЛИНСЬКА - були викуплені або першочергово звільнені за участі сил Коаліції. Представники цього міжнародного об‘єднання від Німеччини готові надати екіпажу "Аріани" медичну й іншу допомогу, а також здійснити евакуацію заручниць, сказала омбудсман. Однак пірати бояться підпускати будь-кого до судна. Якомога скоріше забрати жінок з його борту тим більш необхідно і тому, що Л.САЛИНСЬКА перебуває у важкому стані та потребує термінової медичної допомоги, пыдкреслила Н.КАРПАЧОВА. На її переконання, судновласник має також найближчим часом забезпечити доправлення на судно для його екіпажу вкрай необхідних ліків і продуктів харчування. Адже ситуація на захопленій піратами "Аріані", вважає Н.КАРПАЧОВА, насамперед є зоною відповідальності грецького судновласника, який, враховуючи досвід попередніх піратських захоплень та можливі ризики, передбачливо захистив свої власні інтереси - застрахував і судно, й вантаж.