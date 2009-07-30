У Києві, у сквері ім.Дмитра Монакова, відбудуться збори територіальної громади на захист від знищення скверу СШ № 134

1 серпня - 11-00 - У Києві, у сквері ім..Дмитра Монакова відбудуться збори територіальної громади на захист від знищення скверу сш № 134 та прилеглих будинків в результаті будівництва. Організатор – Комітет захисту від мародерів “Печерськ” (вул. Панаса Мирного, 22). Телефон: 8-067-405-59-18.

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