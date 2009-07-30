Вшанування розстріляних під час другої світової війни у Києві ромів

2 серпня - 10-00 - В Києві у Бабиному Ярі відбудеться вшанування розстріляних під час ВВВ у Києві ромів. Організатор - ГО «Центр об’єднання та захисту прав ромів» . Початок траурної ходи від станції метро «Дорогожичі». На місці розстрілів ромів буде закладено символічний камінь, проведено траурний мітинг і поминальний молебень. Телефон: 8-067-223.32.32, e-mail: kondenko@meta.ua.