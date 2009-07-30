”Опора” попереджає про масові порушення прав абітурієнтів

Громадянська мережа “Опора” звернулася до міністра освіти і науки Івана ВАКАРЧУКА з проханням негайно уточнити процедуру зарахування абітурієнтів, зокрема щодо корегування списків абітурієнтів, рекомендованих до зарахування.

Про це УНІАН повідомила керівник освітніх проектів Громадянської мережі “Опора” Інна СОВСУН.

За її словами, у зверненні наголошується, що у чинних умовах вступу до вищих навчальних закладів процедуру корегування списків фактично не виписано, зазначено тільки, що у п’ятиденний термін з моменту оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування, абітурієнти повинні принести оригінали документів.

Фахівці громадянської мережі “Опора” вважають, що відсутність чітких прописаних правил проведення корекцій списків, рекомендованих до зарахування, може призвести до масових порушень при зарахуванні. “Зокрема, залишаються незрозумілими такі питання: яким чином оприлюднюватимуться списки рекомендованих до зарахування? Якщо вони оприлюднюватимуться тільки на дошках оголошень в приймальних комісіях, абітурієнтам з інших міст буде складно слідкувати за власним просуванням у рейтингу. Тому важливо, щоб списки були опубліковані також на офіційних веб-сайтах університетів”, - йдеться у зверненні.

І.СОВСУН також додала, що для забезпечення максимально прозорого процесу зарахування важливо, щоб абітурієнти якомога швидше дізнавались про просування у рейтингу. В “Опорі” також вважають, що потрібно деталізувати процедуру роботи членів приймальних комісій з тими, хто рекомендований до зарахування.

“У випадку, якщо члени приймальних комісій просто чекатимуть, поки абітурієнт принесе оригінали документів, то зсування рейтингу відбудеться тільки в останній день, коли вже точно буде відомо, скільки людей не принесло оригінали. У такому випадку для абітурієнтів, які просунулись у рейтингу і отримали право навчатись за обраною спеціальністю, фактично не залишається часу, щоб принести оригінали документів, особливо якщо йдеться про абітурієнтів з інших міст. Тому важливо, щоб члени приймальних комісій самі зв’язувались з абітурієнтами ще до завершення п’ятиденного терміну, відведеного на визначення абітурієнтів”, - рекомендують фахівці “Опори”.

Крім того, на їхню думку, зважаючи на те, що в Умовах вступу фактично не передбачається процедура відмови від запропонованого місця, найбільш ймовірною є ситуація, коли приймальні комісії тільки станом на кінець п’ятого дня, відведеного на визначення зі спеціальністю з-поміж тих, хто рекомендований до зарахування знатимуть точно, скільки осіб вирішило навчатися за даною спеціальністю. “У такому випадку критично важливим є оперативне повідомлення наступних за списком абітурієнтів про звільнені місця”, - наголошується у зверненні.

На думку представників “Опори”, також надзвичайно важливим є оприлюднення списків осіб рекомендованих до зарахування з вказуванням підстави до зарахування – чи то сертифікат ЗНО, чи вступ поза конкурсом. “Зважаючи на велику кількість осіб, що подали заяви на вступ поза конкурсом у деяких університетах для відновлення довіри до цьогорічної вступної кампанії необхідно, щоб приймальні комісії також оголошували дату видачі документа, що дає право на поза конкурсний вступ”, - пояснюють в “Опорі”.