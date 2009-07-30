На Буковині порушено справу проти лікаря, через якого помер пацієнт

На Буковині вперше порушено кримінальну справу проти лікаря, призначене яким лікування призвело до смерті пацієнта. Про це на прес-конференції повідомив прокурор області Йожеф Орос.

Правоохоронцям Буковини вдалося порушити кримінальну справу проти хірурга райлікарні, що довів до смерті свого пацієнта. За словами Йожефа Ороса, порушити кримінальну справу щодо непрофесійних дій медиків, як правило, заважає корпоративна солідарність лікарів, що стоїть на заваді отримання об’єктивного експертного висновку.

Усього на Буковині під час проведення наглядових перевірок дотримання прав громадян на охорону здоров’я до відповідальності притягнено 93 посадових осіб.

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