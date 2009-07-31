Тимошенко переконали не скорочувати держзамовлення для вузів

Скасування скорочення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах дозволить зберегти науковий потенціал вишів, а також розширити можливість молодих громадян здобувати повну вищу освіту за обраними спеціальностями.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства економіки України, про це заявив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, коментуючи рішення Кабінет міністрів про скасування скорочення обсягів держзамовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах на 2009 рік.

Відповідну постанову було підготовлено Мінекономіки і прийнято на засіданні Кабміну 29 липня, враховуючи результати зустрічі прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з професорсько-викладацьким складом і студентами Національного університету "Львівська політехніка", а також звернення народних депутатів, органів центральної виконавчої влади, ректорів вузів і лідерів студентських організацій

«Кабінет міністрів України ухвалив рішення відновити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних і робочих кадрів, підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів для державних потреб у 2009 році на рівні минулого року», - повідомили в Мінекономіки.

Довідка УНІАН. Кабінетом міністрів України 5 червня 2009 року прийняв постанову "Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних і робочих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2009 році".

Згідно з документом, під час формування пропозицій щодо обсягів державного замовлення на підготовку фахівців і науково-педагогічних кадрів у 2009 році передбачалося зменшення обсягу прийому на умовах державного замовлення, порівняно з 2008 роком, на 50% (окрім профільних вищих навчальних закладів, для яких обсяг прийому зменшувався на 10%) за економічними і юридичними напрямами підготовки, не менше ніж на 10% - молодших фахівців, бакалаврів, фахівців, магістрів з інших спеціальностей, напрямів підготовки, галузям знань, не менше ніж на 50% - в докторантуру.