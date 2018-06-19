”Кров невинних на ваших руках”

30 липня біля стін Міністерства внутрішніх справ України пройшла акція протесту "Кулак". Мітингувальнки виступили проти незаконних дій міліції, судової системи та прокуратури.

Зокрема, представники Всеукраїнського громадського об’єднання „Центр захисту прав людини „Свобода” вимагають вирішення кількох резонансних справ. Так, за їхніми словами, в’язень Артур Манукян, який відбуває покарання у виправній колонії №49 Кіровоградської області, потребує негайної медичної допомоги. За словами правозахисників, вартові цієї колонії складають незаконні рапорти за начебто «його правопорушення» і не допускають надання йому медичної допомоги. Як інформують правозахисники, для проведення госпіталізації і здійснення оперативного втручання у Луганській міській лікарні Артурові Манукяну та іншим в’язням довелося голодувати.

Крім того, за інформацією Центру захисту прав людини "Свобода", 7 квітня 2008 року в Одесі за підозрою у вимаганні була затримана та доставлена в Вінницю з двома маленькими онуками Ольга Герасимчук. За даними правозахисників, 8 квітня з першої години ночі до восьмої ранку над нею знущались та катували. В результаті нанесених тілесних ушкоджень протягом кількох днів до Герасимчук кілька разів викликали швидку медичну допомогу (виклики документально підтверджені). Але клопотання жінки про проведення незалежної експертизи в присутності адвоката не було задоволено. Як інформують правозахисники, експертиза у справі взагалі не проводилась, а в порушенні кримінальної справи у відношенні працівників Вінницького ВБОЗу було відмовлено. Разом з тим Ольгу Герасимчук засудили до восьми років позбавлення волі. Апеляційний суд не виявив порушень закону з боку державних посадовців в ході досудового та судового слідства, а тому залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Крім того, за даними правозахисників, киянина Олександра Ощепкова було засуджено за вбивства, яких він не скоював. За їхніми словами, протягом доби міліціянти «вибивали явку з повинною», зокрема, били затриманого руками, ногами, палицями, одягали целофанові пакети на голову, підключали електрострум до геніталій. Після катувань Олександр шість годин не приходив до тями. "Саме ці тортури змусили його написати «явку з повинною» під диктовку слідчого мінської районної прокуратури м.Києва", - заявляють мітингувальники. Вони стверджують, що адвоката до Олександра Ощепкова не допускали. У той час як його справа розглядалась Апеляційним судом м.Києва, в Київському СІЗО №13 затриманому відрізали мочки вух (є медична довідка та фото).

Представники Центру захисту прав людини „Свобода” розповідають також історію Михайла Бондаря, засудженого за вбивство односельця до 13 років позбавлення волі. За їхніми даними, під час досудового слідства Бондаря катували через підключення електричного струму до всіх частин тіла. Крім того, за словами правозахисників, його садили у 200-літрову бочку з розчином хлорки, потім закованого в наручники, затриманого підвісили на «лом», де він висів майже добу. За словами правозахисників, доказів вини Михайла Бондаря у вбивстві не було знайдено, тому через 10 діб його відпустили додому. Протягом двох місяців після того чоловік був змушений лікувати м’язи рук і статеві органи. Однак майже через чотири роки Михайла Бондаря було знову заарештовано за тими ж звинуваченнями. З’явивлася свідок, яка, за інформацією правозахисників, згодом, у судовому засіданні, відмовилася від своїх показів та пояснила, що дала їх під тиском слідчого. Проте цей факт не було прийнято до уваги судом. Зараз чоловік відбуває покарання у колонії №114 Могилів–Подільського району.

Правозахисники вимагають розслідування цих та інших резонансних справ, а також закликають Президента України підтримати проект Концепції державної політики запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, поданий Харківською правозахисною групою.

Фото Сергія Светлицького / УНІАН