140 тисяч українців в Польщі залишились без новин

Об’єднання українців у Польщі у разі закриття програми «Теленовини» українською мовою на польському публічному телебаченню TVP планує звернутись до уряду України та міжнародних організацій з проханням вплинути на керівництво каналу, щоб воно відмінило це рішення.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив голова ОУП Петро ТИМА.

Він зазначив, що керівництво TVP, незважаючи на численні заяви про підтримку низки депутатів Сейму Польщі, представників міжнародних організацій, визначних діячів Польщі, заявляє про незмінність свого рішення з серпня закрити програму.

П.ТИМА назвав надуманими причини закриття програми, на які посилається керівництво каналу: висока вартість випуску програми та її непопулярність.

Він зауважив, що програму дивляться близько 140 тисяч осіб, що, на думку експертів, є цілком високим показником для такого роду програм. При цьому, за словами П.ТИМИ, програму дивляться не лише українці, але й багато поляків, що дозволяє розвивати взаєморозуміння та злагоду між народами, котрі мають складні сторінки спільної історії.

За даними П.ТИМИ, 25-хвилинну програму, що виходить раз на місяць, готують позаштатні працівники на гонорарній основі.

Голова ОУП повідомив, що це вже третя спроба закриття програми, починаючи з 1995 року, відколи вона почала виходити в ефірі TVP. Попередні спроби - у 1999 та наприкінці 2006 року були безуспішними завдяки активній підтримці програми українською діаспорою, польськими політиками та громадськими діячами.

П.ТИМА висловив сподівання, що TVP все-таки перегляне своє рішення, а в іншому випадку ОУП звернеться до української влади з проханням офіційно через польський уряд вплинути на керівництво телеканалу, щоб воно відмінило рішення про закриття програми.

Крім цього, ОУП планує звернутись до Ради Європи, яка зараз здійснює моніторинг виконання Польщею конвенції про забезпечення прав національних меншин, відомої неурядової організації із захисту прав нацменшин Minority rights group іnternational та депутатів Європейського парламенту.

П.ТИМА також назвав дуже позитивним фактом те, що про проблему закриття «Теленовин» також говорять та пишуть в Україні, в тому числі, політики.

Як повідомляв УНІАН, ОУП у спеціальному зверненні закликало керівництво польського публічного телебачення TVP відмінити рішення про закриття з серпня програми «Теленовини» українською мовою.

Довідка УНІАН. У 38-мільйонній Польщі, за даними перепису населення 2002 року, проживало 30 тисяч українців, які отримали польське громадянство. За оцінками ОУП, насправді на сьогодні в країні може перебувати від 100 до 200 тис. українців.