Українець, який виграв у Страсбурзі суд проти України, сидітиме довічно

Верховний суд України вирішив залишити в силі покарання у вигляді довічного позбавлення волі щодо засудженого Олександра ЯРЕМЕНКА, який виграв справу проти України у Європейському суді з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було оприлюднене на сьогоднішньому засіданні суду.

Зокрема, Верховний суд ухвалив змінити вирок Апеляційного суду м.Києва від 20 листопада 2001 року і ухвалу Верховного суду України від 18 квітня 2002 року щодо засудженого О.ЯРЕМЕНКА шляхом виключення з мотивувальної частини посилання як на докази провини засудженого за епізодом вбивства громадянина Халімана явку з повинною та протокол його допиту як підозрюваного. В решті судове рішення залишене без змін.

Як було зазначено в ході судового засідання, 20 листопада 2001 року вироком Апеляційного суду м.Києва О.ЯРЕМЕНКА було засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Цим же вироком до довічного позбавлення волі було засуджено Анатолія САМОЙЛЕНКА. Ухвалою Верховного суду України від 18 квітня 2002 року вирок суду залишено без змін.

Згідно з вироком суду, О.ЯРЕМЕНКА та А.САМОЙЛЕНКА було визнано винними та засуджено за те, що вони у ніч на 22 серпня 1998 року в селі Бортничі під Києвом за попередньою змовою вчинили напад на водія Халімана. Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер на місці. Також суд визнав О.ЯРЕМЕНКА та А.САМОЙЛЕНКА винними у вбивстві ще двох людей.

12 вересня 2008 року Європейський суд з прав людини у справі за обвинуваченням О.ЯРЕМЕНКА констатував порушення ст. 3 («Заборона катування») та ст. 6 («Право на справедливий суд») Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки засуджений О.ЯРЕМЕНКО був позбавлений можливості використовувати юридичну допомогу захисника, обраного на власний розсуд, при написанні явки з повинною та під час надання ним показів в якості підозрюваного.

Клопотанням про перегляд справи у порядку виключного провадження заступник генерального прокурора України Віктор КУДРЯВЦЕВ порушив питання про зміну постановлених у справі судових рішень стосовно О.ЯРЕМЕНКА виключенням із мотивувальної частини цих рішень посилання на докази його вини за епізодом вбивства Халімана, а саме – явку з повинною та протокол допиту засудженого.

В той же час захисник засудженого Аркадій БУЩЕНКО порушував питання про внесення подання щодо спростування судових рішень щодо О.ЯРЕМЕНКА в повному обсязі, мотивуючи це тим, що під час досудового слідства було порушено право засудженого на захист, а суд, обґрунтовуючи висновки про доведення вини О.ЯРЕМЕНКА у вчиненні вбивства за обтяжуючих обставин, послався як на докази вини підозрюваного на покази, зібрані із застосуванням недозволених методів слідства.