Закриття українських «теленовин» суперечить польському законодавству

Плановане закриття програми «теленовин» на польському публічному телебаченні (TVP) порушує національне законодавство та зобов’язання Польщі щодо захисту прав національних меншин.

Про це йдеться в листі правління польського представництва Хельсінської фундації з прав людини (HFHR) голові правління TVP Пьотру ФАРФАЛУ, текст якого передано УНІАН.

HFHR у листі, датованому 28 липня, висловила занепокоєння планованим закриттям єдиної телепрограми українською мовою, що транслюється на всю країну, у Польщі.

Фундація відзначила, що права нацменшин гарантовані національним законодавством, в тому числі, польською Конституцією, та міжнародними угодами, котрі ратифікувала Польща, зокрема, Європейською конвенцією з прав нацменшин.

Крім цього, польська сторона ратифікувала у лютому цього року Європейську карту про регіональні та мови нацменшин, котра набула чинності в країні в червні, яка, серед іншого, передбачає «заохочення та сприяння» випуску телепрограм мовами нацменшин.

«Телевізійна загальнопольська програма є одним із найважливіших механізмів, через яких розпорошені по всій Польщі українці можуть не тільки дбати про свою культуру, але також представляти її «більшості» суспільства», - відзначається в листі.

HFHR зауважила, що така програма сприяє розвитку міжкультурного діалогу між українцями та поляками.

Фундація також висловила здивування аргументом керівництва TVP, що програма закривається через низьку популярність програми, зауважуючи, що не можна порівнювати аудиторію загальнопольських програм зі спрямованими на певну групу людей.

На переконання HFHR фінансова криза не може бути виправданням для закриття програми, оскільки публічне телебачення, серед іншого, має місію забезпечувати інформаційні потреби національних меншин.

Як повідомляв УНІАН, Об’єднання українців у Польщі планує просити уряд України та міжнародні організації вплинути на польську владу для відміни рішення про плановане, з серпня, закриття програми «Теленовини».

Довідка УНІАН. Рішення про закриття «теленовин» прийняв директор підрозділу польського публічного телебачення, відповідального за підготовку інформаційних програм - Agencja Informacji TVP - Ян ПІНСЬКИЙ.

У листі голові ОУП Петру ТИПІ, текстом якого володіє УНІАН, Я.ПІНСЬКИЙ пояснив закриття програми малою популярністю та необхідністю економити кошти.

За його даними, середня аудиторія програми, котра виходить першої суботи на початку кожного місяця на каналі TVP info, понад 140 тисяч глядачів, а вартість підготовки одної програми трохи менше 5 тисяч доларів (за нинішнім курсом 2,9 злотих за долар).

Умовою відновлення показу програми Я.ПІНСЬКИЙ назвав знаходження українцями спонсорів, серед яких, як джерело, вказав програми допомоги Євросоюзу.

Він також повідомив, що Agencja Informacji TVP планує забезпечувати інформаційні потреби нацменшин в наступний телевізійний сезон, що починається восени, «в більш ефективний спосіб», але не надав деталей.