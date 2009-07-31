ЦВК перейнялася захистом персональних даних українців

Центральна виборча комісія створила робочу групу з контролю за дотриманням вимог законодавства України щодо захисту конфіденційних персональних даних виборців під час виготовлення та надсилання виборцям іменних повідомлень про проведення первинного уточнення персональних даних Державного реєстру виборців.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, таке рішення ухвалено сьогодні на засіданні Центрвиборчкому.

Робочу групу очолила заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

Крім того, комісія прийняла постанову про подання відомостей про виборців для щоквартального поновлення персональних даних Державного реєстру виборців. Цим документом встановлено, що відомості, передбачені статтею 22 закону України «Про Державний реєстр виборців», мають бути надані до відповідного органу ведення Реєстру за червень, липень і серпень 2009 року до 5 вересня 2009 року за формами, встановленими Центрвиборчкомом.