Рішення Європейського суду українській Феміді - не указ

Рішення Верховного суду України залишити у силі покарання у вигляді довічного позбавлення волі щодо засудженого Олександра ЯРЕМЕНКА, який виграв справу проти України у Європейському суді з прав людини, є невиконанням рішень Європейського суду і порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив захисник О.ЯРЕМЕНКА Аркадій БУЩЕНКО.

«Якщо читати рішення страсбурзького суду уважно (Європейський суд з прав людини знаходиться у Страсбурзі – УНІАН), то там сказано, що докази, які Верховний суд України виключив з мотивувальної частини вироку, є суттєвою частиною вироку. Іншими словами, без цих доказів вирок не може бути постановлений», - заявив А.БУЩЕНКО.

На його думку, Верховний суд України «не скористався можливістю виконати свою роль суду, який формує судову політику в державі». «Покарання виносилося виходячи з того, що ця людина (О.ЯРЕМЕНКО – УНІАН) винна у злочинах 1998 року, і який би був висновок суду, якщо б цих злочинів не було, я не можу передбачити. Можливо, він отримав би довічне ув’язнення, а можливо, – ні», - заявив адвокат. (О.ЯРЕМЕНКА засудили до довічного ув‘язнення на підставі трьох вбивств, щодо одного із яких Європейський суд констатував порушення Україною ст. 3 («Заборона катування») та ст. 6 («Право на справедливий суд») Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – УНІАН).

Як зазначив А.БУЩЕНКО, рішення Європейського суду з прав людини у справі О.ЯРЕМЕНКА давало можливість українським судам виключати недопустимі докази під час розгляду справ. «Проблема у тому, що, як показав Верховний суд, це нічого не значить для нашого правосуддя. Хай що там виносить Європейський суд, а ми будемо судити так, як ми звикли. Ви можете виграти в Європейському суді, але будете сидіти за тими вироками, які винесені на підставі явок з повинною», - сказав А.БУЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада 2001 року вироком Апеляційного суду м.Києва Олександра ЯРЕМЕНКА та Анатолія САМОЙЛЕНКА було засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Їх визнали винними у трьох вбивствах.

Ухвалою Верховного суду України від 18 квітня 2002 року вирок Апеляційного суду м.Києва залишено без змін.

12 вересня 2008 року Європейський суд з прав людини у справі за обвинуваченням О.ЯРЕМЕНКА констатував порушення ст. 3 («Заборона катування») та ст. 6 («Право на справедливий суд») Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

31 липня Верховний суд України вирішив залишити в силі покарання у вигляді довічного позбавлення волі щодо засудженого О.ЯРЕМЕНКА. Зокрема, Верховний суд ухвалив змінити вирок Апеляційного суду м.Києва від 20 листопада 2001 року і ухвалу Верховного суду України від 18 квітня 2002 року щодо засудженого О.ЯРЕМЕНКА шляхом виключення з мотивувальної частини посилання як на докази провини засудженого за епізодом вбивства громадянина Халімана явку з повинною та протокол його допиту як підозрюваного. В решті судове рішення залишене без змін.