Медведчук не купував голосів виборців у Києві в 2008 році

Суд зобов’язав Службу безпеки України спростувати інформацію про порушення з Віктором МЕДВЕДЧУКОМ виборчого законодавства під час проведення виборчої кампанії у Києві в 2008 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Незалежного українського центру правових ініціатив і експертиз “Правова держава”, 30 липня 2009 року Апеляційний суд м. Києва своєю постановою відмовив у задоволенні апеляційної скарги СБУ на рішення Шевченківського суду м. Києва, який задовольнив позов В.МЕДВЕДЧУКА до СБУ про захист честі, гідності та ділової репутації.

Як нагадали у “Правовій державі”, 19 травня 2008 року на брифінгу т.в.о. голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО під час свого виступу висловив низку тверджень, у яких фактично звинуватив В.МЕДВЕДЧУКА у причетності до порушень виборчого законодавства під час проведення виборчої кампанії у Києві (зокрема, йшлося про систему підкупу виборців – так званий “Вавилон”). В.НАЛИВАЙЧЕНКО тоді також наголосив, що такі діяння мають кримінальний характер й матимуть відповідні передбачені законом наслідки.

Користуючись своїм конституційним правом на захист честі та гідності, В.МЕДВЕДЧУК звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із відповідним позовом, у якому, між іншим, було вказано зобов’язати СБУ спростувати недостовірну інформацію шляхом її оголошення у ЗМІ.

”В ході процесу з боку СБУ не було надано жодних даних про будь-яке відношення В.МЕДВЕДЧУКА до оприлюднених звинувачень. При цьому ні СБУ, ні особисто В.НАЛИВАЙЧЕНКО не знайшли можливості вибачитись перед людиною, яку було безпідставно звинувачено у злочинах”, - йдеться в заяві “Правової держави”.

У грудні 2008 року судом було ухвалене рішення, згідно із яким позовні вимоги В.МЕДВЕДЧУКА повністю задоволені.

Не погоджуючись із таким вирішенням спору, СБУ оскаржила рішення Шевченківського суду в Апеляційного суді м. Києва.

”В ході апеляційного провадження протягом більш як півроку СБУ також не змогла надати будь-яких переконливих доказів або аргументів на користь своєї позиції”, - зазначається у заяві.

Як наголосили у “Правовій державі”, “рішення суду першої інстанції набуло чинності й має бути виконане: СБУ зобов’язана протягом десяти днів провести брифінг, запросивши на нього ЗМІ, на якому спростувати поширену 19 травня 2008 р. недостовірну інформацію щодо причетності В.МЕДВЕДЧУКА до порушень виборчого законодавства під час виборчої кампанії у м. Києві”.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня 2008 року на прес-конференції т.в.о. голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО поінформував, що за результатами заходів СБУ встановлено, що під час виборчої кампанії в Києві найнебезпечнішим порушенням є системна організація підкупу виборців, яка має назву як виборча технологія «Вавилон».

Як зауважив керівник СБУ, очолюване ним відомство перевіряє причетність до замовлення у російських піар-технологів цієї технології громадянином України В.МЕДВЕДЧУКОМ.