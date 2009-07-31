Пільговики обирають найпрестижніші вузи

Проблеми при прийомі на навчання абітурієнтів-пільговиків, з якими зіткнулися більшість провідних вищих навчальних закладів України, пов’язані не з кількістю таких категорій вступників, а з їх нерівномірним розподілом між вишами.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив відповідальний секретар приймальної комісії Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана Олександр ВОСТРЯКОВ на прес-конференції, присвяченій перебігу цьогорічної вступної кампанії.

Він вважає, що проблема абітурієнтів-пільговиків перебільшена, тому що, за його оцінками, їх всього 5-7% по країні від усієї кількості бажаючих отримати вищу освіту. Проблема, за словами фахівця, полягає в іншому – більшість пільговиків, маючи не найвищий рівень знань, бажають навчатися у найрейтинговіших і найвідоміших вишах, до того ж на найпрестижніших спеціальностях, таких як міжнародні відносини, міжнародна економіка, банківська справа тощо.

Саме через це, на думку О.ВОСТРЯКОВА, цього року й виникали ситуації, коли абітурієнти, які вступали на пільгових умовах, займали всі бюджетні місця, а учні з досить високими балами зовнішнього незалежного оцінювання не могли отримати такої можливості.

“Проблема в тому, що пільговики нерівномірно розподілені між вищими навчальними закладами, і потерпають від них найбільш рейтингові вузи”, - підсумував він.

У свою чергу, президент Національного університету “Києво-Могилянська академія” Сергій КВІТ зазначив, що їхньому виші пільговиків небагато. За його словами, цього року в НаУКМА підняли вступну планку вище встановленого Міносвіти мінімального порогу у 124 бали, тому відсоток пільгових абітурієнтів у них невеликий.

Крім того, в “Могилянці” дуже прискіпливо поставилися до документів, що підтверджують право абітурієнта на пільговий вступ. Як повідомив С.КВІТ, у разі сумнівів стосовно достовірності тієї чи іншої довідки, виш звертався до Служби безпеки з проханням перевірити законність її видачі. Таким чином, вдалося уникнути випадків зарахування на навчання осіб з підробними документами.

Президент НаУКМА вважає, що для уникнення подібних проблем у майбутньому потрібно встановити квоти для прийому до вишів абітурієнтів-пільговиків, а найкраще - відмінити будь-які пільги при вступі до ВНЗ і запровадити рівні умови для всіх абітурієнтів. А дітям, які потребують соціального захисту, компенсувати витрати на навчання вже після їх зарахування до вишів на загальних засадах.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на громадянську мережу “Опора”, що здійснює моніторинг вступної кампанії, цього року місця на найпрестижніших факультетах вищих навчальних закладів розподіляються переважно між пільговими категоріями абітурієнтів. За даними організації, така ситуація спостерігається в більшості найрейтинговіших українських вишів, у першу чергу, Києва, Харкова і Львова.

Раніше у Міністерстві освіти і науки заявляли, що у вступній кампанії-2009 кількість абітурієнтів пільгових категорій становить лише 3-4% від загальної.