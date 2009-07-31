Адвокат Гонгадзе закликає викрити замовників вбивства журналіста

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО переконана, що кримінальна справа про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе може бути остаточно розслідувана лише після викриття замовників цього злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Є рубікон – або влада бере курс чітко, згідно Кримінально-процесуального кодексу, і проводить слідство, і прямує до викриття замовників, при цьому Генеральна прокуратура має на це 18 місяців для того, щоб передати справу в суд… Затримання ПУКАЧА – це важливо, але не наштовхує на викриття замовників вбивства», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

При цьому вона зауважила, що в українському суспільстві під час остаточного розслідування цієї справи не повинно бути взагалі будь-яких політичних інсинуацій.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження й кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА й Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – колишній начальник Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня ц.р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

28 липня вранці у Білоцерківському районі неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативною групою було знайдено «фрагменти черепа, які можуть належати Георгію Гонгадзе». Разом із цим у Генпрокуратурі зазначили, що останки черепа пошкоджено. Також в Генпрокуратурі з посиланням на попередні висновки експертів повідомили, що «на сьогодні знайдено фрагмент, по якому можна ідентифікувати череп».

29 липня фахівці почали проводити експертизу для ідентифікації останків черепа, який може належати Г.Гонгадзе. Як зазначали в Генпрокуратурі, ці дії необхідно провести для того, щоб встановити ідентифікацію знайдених фрагментів голови з кістками тіла.