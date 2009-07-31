Після візиту до стоматолога жінка стала інвалідом

Уповноважений з прав людини Ніна КАРПАЧОВА звернулася з поданням до міністра охорони здоров’я України Василя КНЯЗЕВИЧА, в якому наполягає на ретельному медичному обстеженні пацієнтки, яка стала інвалідом після лікування в одній зі стоматологічних клінік.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі омбудсмана.

Зокрема, Н.КАРПАЧОВОЮ було відкрито провадження у справі про порушення права на належну медичну допомогу киянки Тетяни МІЩЕНКО, яка стала інвалідом І групи після некваліфікованого лікування у Клініці стоматології доктора Вишневського. Як з’ясувалося, жінці були вживлені несертифіковані імплантанти.

Н.КАРПАЧОВА висловила сподівання, що Міністерством будуть вжиті невідкладні заходи реагування, які сприятимуть відновленню здоров`я пацієнтки. При цьому омбудсман наголосила, що завершити зубопротезування в недержавних закладах потерпіла не може, оскільки немає жодних характеристик вживлених імплантантів, а їхнє видалення загрожує непоправною шкодою.

У відповіді керівництва Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської держадміністрації, яке за дорученням Міністерства охорони здоров‘я України уважно розглянуло звернення Уповноваженого з прав людини, повідомляється про запрошення потерпілої пацієнтки на огляд до фахівців з метою вирішення питання про надання їй кваліфікованої медичної стоматологічної ортопедичної допомоги.