Оголошується конкурс на участь у семінарі з моніторингу прав людини, що організовує Українська Гельсінська спілка з прав людини разом з Гельсінським Фондом з Прав Людини (Варшава, Польща) за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного Фонду «Відродження».

Семінар є навчальним заходом національної освітньої програми «Розуміємо права людини».

Учасники семінару зможуть отримати спеціальну підготовку щодо планування та проведення моніторингу прав людини.

До участі у конкурсі запрошуються учасники попередніх навчальних заходів програми «Розуміємо права людини».

Формування групи учасників відбуватиметься за результатами конкурсного відбору та телефонного інтерв’ю.

Критерії відбору для участі у семінарі є наступними:

- Наявність мотивації і планів, пов’язаних з проведенням моніторингу прав людини;

- Чітке уявлення проблеми, що представляє суспільний інтерес і на рішення якої має вплинути проведення моніторингу;

- Визначеність мети дій, частиною яких є моніторинг.

Семінар проходитиме з 8 по 13 жовтня 2009 року у санаторії «Журавушка», с. Пухівка, Броварського району, Київської області .

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників семінару, витрати на проїзд до місця проведення семінару й у зворотному напрямку (за умови наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду рейсовим автобусом або купейним вагоном поїзда).

Для участі у конкурсі необхідно:

Крок перший : Зареєструвати свою кандидатуру на участь у Семінарі з моніторингу прав людини та дочекатись підтвердження реєстрації вашої кандидатури на вказану вами адресу електронної пошти.

Зареєструвати свою кандидатуру на участь у Семінарі можна у два способи:

1) заповнити реєстраційну анкету он-лайн за адресою: http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1227111845 ;

2) завантажити формуляр реєстраційної форми у форматі MS WORD (можна також отримати форму електронною поштою від організаторів, звернувшись із запитом) та надіслати за контактами організаторів у зручний для вас спосіб (e-mail, факс або поштою).

Крок другий : Підготувати та надіслати опис планів, пов’язаних з проведенням моніторингу прав людини. Опис викладається у вільній формі. Обов’язковими елементами опису мають бути:

1) конкретизація проблеми, що представляє суспільний інтерес і на рішення якої має вплинути проведення моніторингу;

2) представлення теми та мети моніторингу, що планується.

Ваша кандидатура вважається зареєстрованою, а опис планів прийнятим на участь у конкурсі, якщо ви отримали про це повідомлення від організаторів.

Контакти організаторів для надсилання реєстраційних форм (у разі заповнення у форматі MS WORD), отримання додаткової інформації:

E-mail: rozumiemopravaludyny@gmail.com

Факс: (0462) 774-110

Поштова адреса: а/с 79, Чернігів, 14000

Контактна особа:

Альона Шешеня (моб. тел.: +380509436304)

Просимо звернути увагу, що конкурсні документи повинні надійти не пізніше 17.00, 11 вересня 2009 року.

Заявки, отримані пізніше зазначеного терміну, розглянуті не будуть. Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати до 18 вересня 2009 року.