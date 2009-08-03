Права людини для журналістів. Конкурс на участь у семінарі

Національна освітня програма "Розуміємо права людини" інформує про початок конкурсу на участь у семінарі з прав людини для журналістів, що проводиться в рамках програми "Розуміємо права людини" Українською Гельсінською спілкоюа з прав людини разом з Гельсінкським Фондом з Прав Людини (Варшава, Польща) за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного Фонду «Відродження».

Інформацію про умови участі у конкурсі та аплікаційну форму можна отримати на офіційному сайті програми "Розуміємо права людини" за адресою: http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1249149713

Учасники семінару зможуть отримати спеціальну підготовку щодо

- ролі журналістики у підтримці та захисті прав людини;

- безпеки діяльності журналіста.

До участі у конкурсі запрошуються журналісти працюючих в Україні засобів масової інформації.

Формування групи учасників відбуватиметься за результатами конкурсного відбору та телефонного інтерв’ю.

Критерії відбору для участі у семінарі є наступними:

- Активна робота в діючих ЗМІ;

- Досвід підготовки матеріалів у сфері підтримки та захисту прав людини.

Семінар проходитиме з 25 по 30 вересня 2009 року у м. Бахчисарай, АРК, Україна.

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників семінару, витрати на проїзд до місця проведення семінару й у зворотному напрямку (за умови наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду рейсовим автобусом або купейним вагоном поїзда).