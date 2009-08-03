Міжнародний фестиваль «Be Free / Будь вільним» у Чернігові

22-23 серпня в Чернігові пройде Міжнародний фестиваль «Be Free / Будь вільним - 2009».

Як передає кореспондент УНІАН, організаторами заходу є Білоруська музична альтернатива, Ініціатива "Студформат" і Європейське радіо для Білорусі. Українськими партнерами виступили Чернігівський рок-клуб і Чернігівський громадський комітет захисту прав людини.

За інформацією організаторів, мета фестивалю - об`єднати кращі рок-проекти і публіку сусідніх країн ідеєю свободи творчості й самовираження, а також привернути увагу до сучасної рок-сцени Білорусі.

Організатори запросили на фестиваль 20 музичних груп з Білорусі, України, Польщі й Франції. Хедлайнерами цього року стануть групи "Ляпіс Трубецькой" (Білорусь) і "Воплі Відоплясова" (Україна), до яких приєднаються гості з Польщі ( Zero-85) і Франції (Vladivostok), а також низка молодих груп з Білорусі - B:N, Zatochka, Tarpach, Partyzon, Pomidor/OFF, LitvinTroll, Imprudence, ULIS і ін.

Майданчиком для проведення фестивалю було обране місце на березі річки Десна між Центральним міським парком культури й відпочинку Чернігова і туристичним комплексом.

Концерти в рамках фестивалю проходитимуть під відкритим небом. Вхід на фестиваль безкоштовний, а для тих, хто приїхав з інших міст, буде організований майданчик для наметового містечка.

«Україна обрана місцем для зустрічі музичних ініціатив регіону невипадково: публіці з Білорусі, Литви, Польщі для поїздки в країну не потрібні візи, що дозволить залучити до фестивалю більше глядачів. Сам Чернігів є близьким до кордонів Росії й Білорусі та вже не раз був місцем проведення різних заходів і зустрічей білоруських організацій і ініціатив. Крім того, організувати open-air в Україні набагато простіше, ніж у сусідній Білорусі», - повідомили УНІАН в оргкомітеті фестивалю.

За даними організаторів, Чернігів став третім містом, де проводиться «Be Free». У минулі роки фестиваль проходив у Луцьку й Львові за участю таких групп, як "Гайдамаки", "Тартак" (Україна), "Neuro Dubel", "Крама" (Білорусь), "Metanoia" (Польща), а кількість глядачів фестивалю досягала 10 тисяч осіб.